Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.03:
$ 56.37
€ 68.91
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тесные связи УрФУ с предприятиями позволили расширить позиции вуза в рейтинге QS

Общество
28 февраля, 20:40 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 28, февраля. /ТАСС

УрФУ стал единственным вузом Урала, представленным в нескольких предметных областях рейтинга

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Работа научных школ Уральского федерального университета (УрФУ) и выстроенные тесные связи с крупнейшими предприятиями региона позволили вузу расширить позиции в направлениях предметного рейтинга университетов мира QS. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе УрФУ со ссылкой на ректора вуза Виктора Кокшарова.

УрФУ стал единственным вузом Урала, представленным в нескольких предметных областях рейтинга. По математике вуз находится в группе 251-300, по машиностроению - в группе 351-400, по физике и гуманитарным наукам - в группе 401-450, по социальным наукам и менеджменту - в группе 451-500.

"Авторитет ведущих научных школ и связи с крупнейшими предприятиями региона помогают университету быть заметным в направлениях предметного рейтинга QS. К примеру, уже третий год нам удалось сохранить позиции в рейтинге по математике, этому способствуют давно заработанный авторитет математической школы уральского университета. Попадание в рейтинг по машиностроению также обусловлено высоким уровнем преподавания и научных исследований. Тесная связь с работодателями, такими как завод Калинина, НПО автоматики, корпорацией "Алмаз-Антей" и другими, активно участвующими в разработке программ, научных изысканиях и привлечении выпускников способствует развитию этого направления", - сказал он.

Ранее сообщалось, что 28 февраля опубликован список лучших университетов мира по специальностям согласно версии QS World University Rankings by Subject. В топ-50 вошли программы трех российских университетов - МГУ имени Ломоносова, Санкт-Петербургский горный университет и МИСиС.

В общей сложности, в первой половине сотни рейтинга количество занимаемых российскими вузами позиций уменьшилось с 11 в 2017 году до восьми в нынешнем исследовании, а если рассматривать топ-100, то с 26 по 22. Мировым лидером является Гарвардский университет (США), который занимает первое место в мире по 14 предметам.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Свердловская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин и Медведев чествовали олимпийских призеров, вручив им ордена и ключи от автомобилей
2
ВГТРК исключила нецензурную брань в записи дебатов Жириновского и Собчак
3
Шувалов предложил ФНС рассмотреть возможность ввести платные допуслуги населению
4
"Газпром" не согласился с решением Стокгольмского арбитража по делу с "Нафтогазом"
5
Мама фигуристки Медведевой: на сломанной ноге Женя выиграла два этапа Гран-при
6
Лавров: США готовят ВС Европы к применению тактического ядерного оружия против России
7
МОК восстановил членство Олимпийского комитета России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама