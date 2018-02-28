Тесные связи УрФУ с предприятиями позволили расширить позиции вуза в рейтинге QS

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Работа научных школ Уральского федерального университета (УрФУ) и выстроенные тесные связи с крупнейшими предприятиями региона позволили вузу расширить позиции в направлениях предметного рейтинга университетов мира QS. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе УрФУ со ссылкой на ректора вуза Виктора Кокшарова.

УрФУ стал единственным вузом Урала, представленным в нескольких предметных областях рейтинга. По математике вуз находится в группе 251-300, по машиностроению - в группе 351-400, по физике и гуманитарным наукам - в группе 401-450, по социальным наукам и менеджменту - в группе 451-500.

"Авторитет ведущих научных школ и связи с крупнейшими предприятиями региона помогают университету быть заметным в направлениях предметного рейтинга QS. К примеру, уже третий год нам удалось сохранить позиции в рейтинге по математике, этому способствуют давно заработанный авторитет математической школы уральского университета. Попадание в рейтинг по машиностроению также обусловлено высоким уровнем преподавания и научных исследований. Тесная связь с работодателями, такими как завод Калинина, НПО автоматики, корпорацией "Алмаз-Антей" и другими, активно участвующими в разработке программ, научных изысканиях и привлечении выпускников способствует развитию этого направления", - сказал он.

Ранее сообщалось, что 28 февраля опубликован список лучших университетов мира по специальностям согласно версии QS World University Rankings by Subject. В топ-50 вошли программы трех российских университетов - МГУ имени Ломоносова, Санкт-Петербургский горный университет и МИСиС.

В общей сложности, в первой половине сотни рейтинга количество занимаемых российскими вузами позиций уменьшилось с 11 в 2017 году до восьми в нынешнем исследовании, а если рассматривать топ-100, то с 26 по 22. Мировым лидером является Гарвардский университет (США), который занимает первое место в мире по 14 предметам.