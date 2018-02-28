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Кабмин распределил 49 млрд рублей регионам на создание дополнительных мест в яслях

Общество
28 февраля, 20:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, февраля. /ТАСС

Согласно документу, крупнейшие трансферты получили Воронежская область, Республика Башкортостан, Чувашская Республика, Алтайский край,Чеченская Республика, Якутия

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МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым распределены межбюджетные трансферты регионам в размере 49 млрд рублей в 2018-2019 годах на создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях. Документ опубликован в среду на сайте правительства.

"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов в общем объеме 49 млрд рублей, предоставляемых в 2018 и 2019 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации на финансирование создания в регионах дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в яслях и ясельных группах детских садов", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Согласно документу, крупнейшие трансферты получили Воронежская область (1,4 млрд рублей), Республика Башкортостан (1,36 млрд), Чувашская Республика (1,3 млрд), Алтайский край (1,3 млрд),Чеченская Республика (около 1,3 млрд рублей), Якутия (1,17 млрд рублей).

Другим постановлением Дмитрий Медведев утвердил правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов на эти цели. "Условия предоставления трансфертов - наличие региональной программы по созданию дополнительных мест, а также наличие в региональном бюджете ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства", - пояснили в правительстве. Размер трансферта рассчитывается, в частности, с учетом численности детей в регионе в возрасте от двух месяцев до трех лет, не обеспеченных местом в яслях.

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