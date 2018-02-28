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Улица Михаила Зощенко появилась в Курортном районе Петербурга

Общество
28 февраля, 21:23 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28, февраля. /ТАСС

Именно в этом районе писатель долгие годы жил и работал на своей даче

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Улица Михаила Зощенко появилась в Курортном районе Санкт-Петербурга, где писатель долгие годы жил и работал на своей даче. Постановление городского правительства о присвоении названия за подписью губернатора Георгия Полтавченко опубликовано в среду на официальном сайте Смольного.

"С учетом решения Санкт-Петербургской межведомственной комиссии по наименованиям (топонимической комиссии) от 21 июня 2017 правительство Санкт-Петербурга постановляет присвоить безымянным проездам в Курортном районе Санкт-Петербурга (г. Сестрорецк) следующие наименования: улица Михаила Зощенко - от Дубковского шоссе до Полевой улицы", - говорится в документе.

В Сестрорецке имя писателя уже носит центральная библиотека, а в 2003 году ему здесь был установлен памятник. В Сестрорецке в начале августа с 1994 года, который был объявлен ЮНЕСКО "Годом Зощенко", ежегодно проходят "Зощенковские чтения", на которых собираются писатели и почитатели таланта сатирика. Похоронен писатель на местном кладбище.

Михаил Зощенко (1894-1958) - русский писатель, драматург, переводчик, автор более тысячи юмористических и сатирических рассказов и миниатюр, в которых создал образ комического героя-обывателя с примитивным взглядом на окружающую действительность ("Голубая книга", "Возращенная молодость" и др.). В 1946 году произведения Зощенко, где он высмеивал мещанство и отсутствие культуры, подверглись критике в постановлении ЦК ВКП (б) "О журналах "Звезда" и "Ленинград" как клевета на советскую действительность.

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