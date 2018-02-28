Новая автоматизированная станция "Гемотеста" позволит диагностировать инфекцию за сутки

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Медицинская лаборатория "Гемотест" запустила первую в России автоматизированную микробиологическую станцию, позволяющую в разы - до одних суток - сократить время ожидания диагностики инфекционного заболевания человека. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор компании Рудем Газиев.

"Система позволит производить очень оперативную диагностику инфекционных заболеваний, что может спасти пациента и помочь врачу быстро сориентироваться для назначения качественной терапии", - сказал он.

По словам Газиева, ставить диагноз всех возможных инфекций - от дизентерии до туберкулеза - в краткие сроки позволяют автоматизированные системы посева и инкубации микроорганизмов, визуализации и цифрового учета результатов исследования, а также определения чувствительности к антибактериальным и антимикотическим препаратам. Глава компании напомнил, что внедрение системы происходило с участием консультирующих специалистов и экспертов с августа 2017 года.

"Это не просто машина или трактор, который едет. У этой системы есть интеллект, и чтобы подружить этот интеллект с человеческим, нужно время. Испытания проводились на протяжении последнего полугода, и мы до сих продолжаем ее совершенствовать", - пояснила директор по лабораторным технологиям компании Тамара Силкина.

Оценки специалистов

В свою очередь, заведующий кафедрой Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Николай Брико подчеркнул чрезвычайную важность внедрения подобных высокоточных диагностик, с сожалением отметив, что число смертности от инфекционных заболеваний растет, в частности во многих случаях от несвоевременной диагностики.

Доктор медицинских наук, представитель Российского онкологического научного центра имени Н. Н. Блохина Наталия Багирова указала на революционность данного подхода. "Максимальная автоматизация, стандартизация и оптимизация всех процессов снижает человеческий фактор и, соответственно, процент возможных ошибок, в результате чего получаем достоверные результаты. А это и вовремя начатое, и грамотное лечение", - пояснила она.

Кроме того, Багирова отметила большой приток молодежи в медицинскую отрасль с внедрением подобных инновационных современных технологий.

"Лаборатория Гемотест" основана в 2003 году. Сегодня лабораторные отделения компании представлены в 200 городах России, где уже производится диагностика по новой технологии.