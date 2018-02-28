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Путин подписал закон о продлении дачной амнистии для объектов ИЖС на два года

Общество
28 февраля, 22:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, февраля. /ТАСС

Закон предполагает продление до 1 марта 2020 года срока оформления и государственной регистрации прав в упрощенном порядке на объекты индивидуального жилищного строительства

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МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении с 1 марта 2018 года до 1 марта 2020 года дачной амнистии для объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Федеральный закон принят Госдумой 22 февраля 2018 года и одобрен Советом Федерации 28 февраля.

Закон предполагает продление до 1 марта 2020 года срока оформления и государственной регистрации прав в упрощенном порядке на объекты ИЖС, создаваемые или созданные на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства или расположенных в границах населенного пункта и предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства.

Согласно упрощенному порядку, для регистрации права собственности на объекты ИЖС не требуется получение разрешений на ввод таких объектов в эксплуатацию, а также не требуется представление указанных разрешений для проведения инвентаризации таких объектов, в том числе для оформления и выдачи технических паспортов.

Кроме того, закон продлевает также на два года срок, в течение которого субъекты РФ могут устанавливать предельные максимальные цены кадастровых работ в зависимости от видов объектов недвижимости и иных критериев.

Поправки вносятся в федеральные законы "О государственной регистрации недвижимости" и "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации".

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