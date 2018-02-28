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Преподаватели вуза в Пенсильвании выступили за лишение Трампа почетного диплома

Общество
28 февраля, 23:03 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 28, февраля. /ТАСС

В вузе пояснили, что результаты голосования отражают "нежелание, чтобы университет Лихая ассоциировался с сексистскими, расистскими и исламофобскими изречениями" главы государства

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НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп будет лишен почетного диплома американского Университета округа Лихай (штат Пенсильвания) за склонность к расизму и пренебрежительное отношение к женщинам. Об этом сообщил в среду телекомпании CNN член преподавательского состава вуза доктор Майкл Рапоса.

По его словам, более 80% преподавателей университета проголосовали за предложение лишить Трампа почетного диплома, 14% учителей высказались против. Результаты голосования отражают "нежелание, чтобы университет Лихая ассоциировался с сексистскими, расистскими и исламофобскими изречениями" главы государства, пояснил Рапоса. Он лично подготовил и поставил на голосование проект соответствующего постановления.

Как рассказал доктор, в 2016 году в данном вузе были подготовлены две петиции аналогичного содержания, подписи под которыми поставили более 30 тыс. учащихся и преподавателей. Однако на тот момент совет попечителей вуза, рассмотрев петиции, принял решение не давать им дальнейший ход.

Почетный диплом вуза был предоставлен Трампу в 1988 году, когда республиканец занимался бизнесом. Он согласился выступить с речью на церемонии поздравления выпускников университета. На тот момент подобной чести удостаивались все ораторы, приглашенные на такие мероприятия, уточнили в пресс-службе учебного заведения.

В январе Трамп был подвергнут жесткой критике за оскорбительное высказывание о мигрантах с Гаити и из стран Африки. По данным CNN, когда сенатор-демократ Дик Дурбин в ходе обсуждения в Белом доме проблем иммиграции упомянул Гаити, президент спросил, почему кто-то хочет, чтобы в США прибывали иммигранты с Гаити и из стран Африки, и назвал эти страны "грязными дырами". Он добавил, что следует стремиться к тому, чтобы в США прибывали люди из таких стран, как Норвегия.

Трампа также регулярно критикуют за ограничения допуска в США мигрантов из мусульманских государств и сексуальные домогательства к женщинам. Президент мотивирует ужесточение иммиграционной системы необходимостью защищать страну от угрозы терроризма и отрицает обвинения в предосудительном обращении с представительницами слабого пола.

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