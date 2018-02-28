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ВГТРК исключила нецензурную брань в записи дебатов Жириновского и Собчак

Общество
28 февраля, 23:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, февраля. /ТАСС

Телеканал "Россия 1" в среду вечером показал запись дебатов, транслировавшихся днем на Дальний Восток, с соответствующими изменениями

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МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Холдинг ВГТРК исключил ненормативную лексику из записи дебатов кандидатов в президенты РФ Ксении Собчак и Владимира Жириновского. Телеканал "Россия 1" в среду вечером показал запись дебатов, транслировавшихся днем на Дальний Восток, с соответствующими изменениями.

Обсценная лексика была заменена звуковым сигналом.

Кандидат в президенты РФ от ЛДПР Жириновский в ходе теледебатов вступил в словесную перепалку с кандидатом от партии "Гражданская инициатива" Ксенией Собчак, а она в ответ облила его водой. После этого либерал-демократ продолжил произносить ругательства в адрес Собчак и употребил при этом ненормативную лексику.

Ведущий Владимир Соловьев в ходе эфира назвал происходящее ужасом и попросил Собчак не реагировать на поведение ее оппонента.

Публикация материалов, содержащих нецензурную брань, запрещена законом "О средствах массовой информации". Согласно соответствующему разъяснению Роскомнадзора, сделанному ранее, ст. 57 закона о СМИ освобождает редакцию от ответственности в ряде случаев, в том числе если речь идет о прямом эфире. На записи эфиров данное положение не распространяется.

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