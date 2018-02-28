ВГТРК исключила нецензурную брань в записи дебатов Жириновского и Собчак

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Холдинг ВГТРК исключил ненормативную лексику из записи дебатов кандидатов в президенты РФ Ксении Собчак и Владимира Жириновского. Телеканал "Россия 1" в среду вечером показал запись дебатов, транслировавшихся днем на Дальний Восток, с соответствующими изменениями.

Обсценная лексика была заменена звуковым сигналом.

Кандидат в президенты РФ от ЛДПР Жириновский в ходе теледебатов вступил в словесную перепалку с кандидатом от партии "Гражданская инициатива" Ксенией Собчак, а она в ответ облила его водой. После этого либерал-демократ продолжил произносить ругательства в адрес Собчак и употребил при этом ненормативную лексику.

Ведущий Владимир Соловьев в ходе эфира назвал происходящее ужасом и попросил Собчак не реагировать на поведение ее оппонента.

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