Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.03:
$ 56.37
€ 68.91
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На всероссийском хакатоне разработают туристические маршруты по Новгородской области

Общество
28 февраля, 23:56 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 28, февраля. /ТАСС

Маршруты будут созданы в формате 3D

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 февраля. /ТАСС/. Участники первого Фестиваля технологий виртуальной и дополненной реальности, открывшегося в среду в Великом Новгороде, создадут проекты 3D туров по местным достопримечательностям. Молодые разработчики будут соревноваться на территории города в течение двух дней и задействуют в своих проектах новгородские памятники культуры и архитектуры, сообщила ТАСС руководитель Фонда новых форм развития образования Марина Ракова.

"Великий Новгород обладает богатейшим культурным и историческим наследием. Используя технологии виртуальной реставрации, мы сможем смоделировать давно утерянные объекты и позволим колоссальному количеству человек, находящихся в разных уголках нашей планеты, познакомиться с этими достопримечательностями в своем первозданном виде. И действительно, несколько команд занимаются созданием виртуальных туров по древней столице", - рассказала Ракова.

В частности, разработчики задействуют Антониев монастырь, Ярославово дворище и Кремль. Детские команды соревнуются в работе с технологиями виртуальной и дополненной реальности, съемке панорамных фотографий и видео. Планируется, что участники создадут уникальные VR/AR приложения - уличные или внутренние экскурсии по достопримечательностям, квесты с дополненной реальностью, трехмерные демонстрации изменений памятников во времени, панорамные туры по ключевым точкам города. Все проекты будут представлены жюри и отправлены на доработку ученым из Сколково, где пройдут завершающие дни фестиваля.

"Главные ожидаемые практические результаты - создание веб-портала, на котором можно будет разместить детские разработки для свободного пользования. Также все созданные проекты появятся в магазинах мобильных приложений и на сайтах достопримечательностей Новгородской области", - добавила Ракова.

Первый Фестиваль технологий виртуальной и дополненной реальности будет проходить до 3 марта и завершится в Москве. По информации организаторов, мероприятие привлекло талантливых молодых разработчиков более чем из 25 регионов, а также производителей инновационных устройств и приложений, которые проведут мастер-классы для участников фестиваля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Новгородская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВГТРК исключила нецензурную брань в записи дебатов Жириновского и Собчак
2
"Газпром" не согласился с решением Стокгольмского арбитража по делу с "Нафтогазом"
3
Шувалов предложил ФНС рассмотреть возможность ввести платные допуслуги населению
4
Путин и Медведев чествовали олимпийских призеров, вручив им ордена и ключи от автомобилей
5
Умер исполнитель главной роли в сериале "Богатые тоже плачут"
6
Путин вручил госнаграды российским спортсменам-призерам Олимпиады
7
Мама фигуристки Медведевой: на сломанной ноге Женя выиграла два этапа Гран-при
Темы дня
Новости партнеров
Реклама