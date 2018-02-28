На всероссийском хакатоне разработают туристические маршруты по Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 февраля. /ТАСС/. Участники первого Фестиваля технологий виртуальной и дополненной реальности, открывшегося в среду в Великом Новгороде, создадут проекты 3D туров по местным достопримечательностям. Молодые разработчики будут соревноваться на территории города в течение двух дней и задействуют в своих проектах новгородские памятники культуры и архитектуры, сообщила ТАСС руководитель Фонда новых форм развития образования Марина Ракова.

"Великий Новгород обладает богатейшим культурным и историческим наследием. Используя технологии виртуальной реставрации, мы сможем смоделировать давно утерянные объекты и позволим колоссальному количеству человек, находящихся в разных уголках нашей планеты, познакомиться с этими достопримечательностями в своем первозданном виде. И действительно, несколько команд занимаются созданием виртуальных туров по древней столице", - рассказала Ракова.

В частности, разработчики задействуют Антониев монастырь, Ярославово дворище и Кремль. Детские команды соревнуются в работе с технологиями виртуальной и дополненной реальности, съемке панорамных фотографий и видео. Планируется, что участники создадут уникальные VR/AR приложения - уличные или внутренние экскурсии по достопримечательностям, квесты с дополненной реальностью, трехмерные демонстрации изменений памятников во времени, панорамные туры по ключевым точкам города. Все проекты будут представлены жюри и отправлены на доработку ученым из Сколково, где пройдут завершающие дни фестиваля.

"Главные ожидаемые практические результаты - создание веб-портала, на котором можно будет разместить детские разработки для свободного пользования. Также все созданные проекты появятся в магазинах мобильных приложений и на сайтах достопримечательностей Новгородской области", - добавила Ракова.

Первый Фестиваль технологий виртуальной и дополненной реальности будет проходить до 3 марта и завершится в Москве. По информации организаторов, мероприятие привлекло талантливых молодых разработчиков более чем из 25 регионов, а также производителей инновационных устройств и приложений, которые проведут мастер-классы для участников фестиваля.