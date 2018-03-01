Празднование Пурима в Москве

Сильный снегопад начался в Симферополе в первый день весны

Сильный снегопад начался в Симферополе в первый день весны 1 марта, 10:47

28 февраля в Московском еврейском общинном центре (МЕОЦ) отметили Пурим. По еврейскому календарю Пурим наступает 14-го числа месяца адара и заканчивается на следующий день. В этом году праздник выпал на 28 февраля и 1 марта.

Это один из самых важнейших и веселых иудейских праздников, символизирующий радость спасшегося еврейского народа от истребления во времена персидского царя Артаксеркса I, правившего в середине V века до нашей эры. По легенде, заговор против евреев организовал царедворец Аман. Однако благодаря жене царя, еврейке Эстер (в славянском произношении Эсфирь), интриги Амана были раскрыты, а сам он казнен.

В этот день заповеди предписывают евреям передавать друг другу угощения и делать подарки бедным. Празднуя Пурим, евреи устраивают карнавалы и застолья, на которых традиционно присутствует треугольное печенье "уши Амана". Праздничные мероприятия в иудейских общинах будут длиться еще несколько дней.