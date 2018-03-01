Весна в российских регионах началась с морозов и снегопада

ТАСС, 1 марта. Первый день весны принес жителям многих российских регионов трескучие морозы, снегопады и гололедицу. Настоящее весеннее тепло придет не раньше Пасхи, 8 апреля, отмечают синоптики. О том, с какими природными аномалиями столкнулись россияне 1 марта, в материале ТАСС.

Во власти циклонов

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, многие регионы попадают сейчас под влияние циклонов. "По Северо-Востоку циклон атлантический, там заряды снега, и еще холодно, и с Юго-Запада начинает "подпирать" циклон, он как раз и захватит западные районы Центральной России, то есть это Смоленская, Калужская, Брянская области, дальше под его властью окажется Черноземье, на Юг России прорывается холодный фронт, штормовой и довольно порывистый ветер, заряды снега", - сказал он ТАСС, добавив, что область солнечной погоды протянется частично через Северо-Запад страны и Центральную Россию. "Дальше солнце идет на среднее Поволжье, практически до Оренбуржья".

Мощный циклон обосновался в четверг на юге Дальнего Востока, атмосферные фронты которого засыпали снегом Приморский и Хабаровский край, прервав местами автобусное сообщение. Еще один циклон пришел на Камчатку, из-за чего были перекрыты некоторые дороги. На Сахалине в ожидании удара стихии ГИБДД ограничивает движение заранее.

А на Чукотке сильный ветер стал причиной отмены рейсов в международном аэропорту Анадыря. Закрыта региональная дорога по маршруту Анадырь - Угольные Копи. Движение закрыто и по трем из четырех зимних автомобильных дорог в Ямало-Ненецком автономном округе, из-за непогоды задерживается вылет вертолетных рейсов из аэропорта Салехарда.

Сибирь также встретила первый день весны снегами и метелями. Штормовое предупреждение в связи с погодными условиями объявлено в Бурятии, по-прежнему зимние морозы и снегопады ожидаются и в Иркутской области.

Морозы в Крыму и на Кавказе

Сильный снегопад, обрушившийся рано утром в четверг на Симферополь и Севастополь привел к затруднению движения автотранспорта, в том числе и общественного. Из-за сильного ветра и выпадения снега в четырех районах, по данным компании "Крымэнерго", 25 населенных пунктов в Крыму остаются обесточенными, но синоптики прогнозируют постепенное прекращение снегопада в течение четверга.

Резкое похолодание 1 марта пришло в Сочи, несмотря на то, что в конце февраля на курорте температура воздуха была до плюс 15 градусов, из-за чего расцвела алыча и мимоза. Практически во всех регионах Северного Кавказа сохраняется слабая лавиноопасность. В Северной Осетии, помимо заморозков, ожидается гололед, а в Дагестане днем по приморским и низменным районам ожидается ветер до 17 м/с.

Незапланированные каникулы

Погодные аномалии стали причиной отмены занятий для школьников. Так, частично уроки отменили в некоторых городах Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа - Югра. Из-за сильных морозов учебный процесс приостановлен и в большинстве школ в Ульяновской области, по словам синоптиков, утром в четверг температура воздуха понизилась до -31 градуса.

Такая же температура воздуха установилась в Нижнем Новгороде. Региональное министерство образования рекомендовало не направлять в школы города учеников 1-4 классов, а в сельских школах - учеников 1-9 классов.

Метели и штормовой ветер порывами до 28 метров в секунду отмечаются в Воркутинском районе Коми, где для жителей подготовлены пункты временного размещения. Отменены занятия в Воркуте для школьников всех классов и студентов первых-вторых курсов, а воркутинская кольцевая дорога, соединяющая город с поселками, закрыта для проезда личного автотранспорта.

Настоящая весна будет после Пасхи

По данным центра погода "Фобос", всю первую половину марта температурный фон в целом будет ниже нормы. "Наступление климатической весны планируем с 26 по 31 марта, нормальное ... тепло мы ожидаем по большому счету после Пасхи, [8 апреля]", - отметили в погодном центре, добавив, что 2 апреля начнется тотальное разрушение снежного покрова, а к 15-16 апреля он полностью исчезнет.