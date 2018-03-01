Путин поставил задачу вдвое снизить уровень бедности за шесть лет

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МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поставил задачу за шесть лет вдвое снизить уровень бедности.

"Мы должны решить одну из ключевых задач на предстоящее десятилетие - обеспечить уверенный, долгосрочный рост реальных доходов граждан, а за шесть лет, как минимум, вдвое снизить уровень бедности", - заявил глава государства в послании Федеральному собранию РФ.

По мнению Путина, "на принципах справедливости и адресности нужно выстроить всю систему социальной помощи". "Мы много об этом говорим, но это нужно в конце концов сделать. Ее [социальную помощь] должны получать граждане, семьи, которые действительно нуждаются", - указал президент.

Он напомнил, что в последние годы за счет активной поддержки семьи, материнства, детства удалось переломить негативные демографические тенденции.

По словам президента, роль и позиции стран в современном мире определяют не только и не столько природные ресурсы и производственные мощности, сколько, прежде всего, люди - условия для их развития, самореализации и творчества. "Поэтому, в основе всего лежит сбережение народа России и благополучие наших граждан, именно здесь нам нужно совершить решительный прорыв", - поставил задачу глава государства.

Он выразил уверенность, что прочный фундамент для этого создан "и потому сегодня мы можем ставить и решать задачи нового уровня". "У нас уже есть опыт реализации масштабных программ и социальных проектов, наша экономика показала свою устойчивость, а достигнутая стабильная макроэкономическая ситуация открывает новые возможности для прорывного развития, для долгосрочного роста", - сказал президент в послании Федеральному собранию.

Неэффективная структура занятости

Путин также выступил за серьезное обновление неэффективной структуры занятости. "Нам необходимо серьезно обновить структуру занятости, которая сегодня во многом неэффективна и архаична, дать людям хорошую работу, которая мотивирует, приносит достаток, позволяет реализовать себя, создать современные, достойно оплачиваемые рабочие места", - сказал он.

Путин напомнил, что в 2000 году за чертой бедности находились 42 млн человек - почти 30% населения страны. "В 2012 году нам удалось снизить этот уровень до 10%, а из-за последствий экономического кризиса бедность вновь подросла: сегодня с ней сталкиваются 20 млн граждан", - констатировал президент. "Конечно, это не 42 млн, как было в 2000 году, но тоже недопустимо много, даже некоторые работающие люди живут очень скромно", - признал глава государства.

"Мы впервые в новейшей истории смогли приравнять минимальный размер оплаты труда к прожиточному минимуму, это норма начнет действовать с 1 мая 2018 года, что позитивно скажется на доходах около четырех миллионов человек", - констатировал Путин. По его мнению, "это важный шаг, но не фундаментальное решение проблемы". В качестве таковой президент назвал обновление структуры занятости.

Средняя зарплата в России в 2017 году, по данным Росстата, составляла около 39 тыс. рублей. Несмотря на этот рост зарплат на 3,4% в реальном выражении, располагаемые доходы граждан сократились на 1,7%, следует из данных Росстата. По мнению главы Минтруда Максима Топилина, это связано с сокращением теневой занятости.

Рост численности населения

Путин заявил о необходимости обеспечить устойчивый рост численности населения в России в ближайшие десять лет. "В 2017 году численность населения в трудоспособном возрасте сократилась почти на 1 млн. В ближайшие годы такая тенденция к сокращению сохранится, что может стать серьезным ограничением для экономического роста, трудовых ресурсов просто нет. В предстоящее десятилетие нужно обеспечить устойчивый естественный рост численности населения России", - сказал Путин в своем послании Федеральному собранию.

"На предстоящие шесть лет на меры демографического развития, на охрану материнства и детства нам нужно будет направить не менее 3,4 трлн рублей", - подчеркнул президент. "Это на 40% больше, чем в предыдущие шесть лет. В 2012-2017 годах мы направили на эти цели 2.47 трлн рублей", - напомнил глава государства.

Глава государства также затронул тему индексации пенсий. "Мы должны добиться увеличения размеров пенсий, обеспечить их регулярную индексацию выше темпов инфляции", - сказал он.

Путин отметил важность сокращения разрыва между размером пенсии и заработной платой, которую человек получал до выхода на пенсию. Кроме того, необходимо принять специальную программу помощи пожилым россиянам. "Безусловно, нужно повысить качество медицинского и социального обслуживания пожилых людей, помочь тем, кто одинок и оказался в сложной жизненной ситуации. Решение всех этих вопросов требует комплексного подхода. Считаю, что будущее новое правительство должно подготовить специальную программу системной поддержки и повышения качества жизни людей старшего поколения", - добавил президент РФ.

Места в яслях

270 тыс. мест необходимо создать за три года в яслях, на что регионам будет направлено 50 млрд рублей, заявил Путин.

"Сейчас нужно обеспечить все семьи, которые нуждаются в яслях. Дать возможность молодым мамам продолжить образование или выйти на работу", - сказал он.

При этом Путин отметил, что, несмотря на ряд сохранившихся вопросом, в целом решена проблема с местами в детских садах. Президент также напомнил, что среди уже принятых мер по поддержке рождаемости - продление программы материнского капитала, адресные выплаты при рождении первого, второго и третьего ребенка, льготная ипотека, программа обновления детских поликлиник и другие.

Налоги

Путин отметил, что налог на имущество физических лиц должен быть справедливым и посильным для граждан. Он потребовал уточнить механизм расчета такого налога.

Путин напомнил, что раньше "некоторые коллеги" убеждали его использовать рыночную стоимость недвижимости при расчете налога на имущество физлиц. "Они говорили, что старые, устаревшие оценки БТИ - это анахронизм. Однако в реальности оказалось, что кадастровая стоимость, которая вроде бы должна соответствовать рыночной, часто значительно ее превышает. Но мы так не договаривались, и люди этого от нас не ожидали", - сказал он.

"Нужно уточнить механизмы расчета налога, а также определения кадастровой стоимости недвижимости. В любом случае она не должна превышать реальную рыночную стоимость", - отметил президент.

С 1 января 2015 года налог на имущество физических лиц в 28 регионах стал рассчитываться исходя из кадастровой стоимости (приближенной к рыночной). В 2016 году собственники стали получать налоговые извещения с новыми данными, что увеличило поток желающих пересмотреть кадастровую стоимость своих объектов недвижимости. Количество заявлений об оспаривании кадастровой стоимости, поданных в созданные при Росреестре комиссии, за 2016 год выросло на 85% по сравнению с 2015 годом.