Погибшие в Уфе строители работали на объекте легально

УФА, 1 марта. /ТАСС/. Погибшие в Уфе рабочие были трудоустроены на стройке на законных основаниях. Об этом сообщил в четверг ТАСС представитель компании-подрядчика "Сальвия", которая ведет работы по возведению многоэтажного дома.

Ранее пятеро строителей погибли на стройке в Уфе. По уточненным данным, все они - граждане КНДР. В СУ СК РФ по Башкирии уточнили, что рабочие отравились угарным газом в строительном вагончике, разведя в ведре огонь для отопления. По информации мэрии Уфы, заказчик объекта - Фонд развития жилищного строительства региона, подрядчик - компания "Сальвия".

"Работали легально. Нареканий не было никаких, условия труда нормальные", - сказал представитель компании.



В свою очередь министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова сообщила ТАСС, что министерство проверит условия труда, а также как выдавалось разрешение на работу иностранным гражданам, которые погибли на стройке в Уфе. "Будем сейчас подключаться, мы в свое время, видимо, давали им разрешение на работу, мы же как раз занимаемся квотами для визовых стран", - сказала она.

Как сообщили ТАСС в госинспекции труда Башкирии, сотрудники ведомства уже выезжали на место ЧП и начали свое расследование, которое может продлиться 15 дней.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту гибели рабочих за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. К выяснению обстоятельств произошедшего подключился аппарат омбудсмена в Башкирии.

Прокуратура проверит условия труда

Проверку по факту гибели рабочих на стройке в Уфе организовала и прокуратура Башкирии. "В рамках проверки прокуратура намерена оценить исполнение работодателем законодательства об охране труда, а также соблюдение миграционного законодательства", - уточнили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре добавили, что граждане КНДР в возрасте от 42 до 58 лет осуществляли трудовую деятельность на основании действующих разрешений на работу в качестве штукатуров и моляров в компании "Строители-7". По предварительным данным, мигранты прибыли на строительную площадку жилого дома для работы в ночную смену. Находясь в строительном вагончике-бытовке, рабочие разожгли огонь и скончались от отравления угарным газом.

По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 1 марта в Уфе температура воздуха была до минус 27 градусов, днем - до минус 10-15.