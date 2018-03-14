Как светоотражающий жилет спасет водителя от штрафа и наезда

Новация позволит уменьшить число наездов на автомобилистов, вышедших из машины после ДТП, надеются в МВД РФ.

Дело в том, что в 2017 году число таких происшествий увеличилось на 4,8%. Большинство пострадавших находились на проезжей части или на обочине в темной одежде вечером или ночью, и их было трудно заметить. При этом количество наездов на пешеходов, которые в 2017 году были обязаны носить одежду со светоотражающими элементами при движении по обочине в темное время суток, уменьшилось на 10,2% - до 7,5 тыс. человек.

Кроме того, с вступлением в силу данной поправки в ПДД, мы приближаемся к общепринятой в европейских странах практике, где правила также требуют, чтобы в темное время суток водители машин, остановившихся за пределами города или деревни, носили жилеты со светоотражающими элементами.