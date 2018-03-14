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Как светоотражающий жилет спасет водителя от штрафа и наезда

Общество
14 марта, 13:30 UTC+3

18 марта вступают в силу поправки в ПДД, которые обязывают водителей, остановившихся на трассе в темное время суток, пользоваться спецжилетами. ТАСС рассказывает, где их купить и сколько они стоят

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© AP Photo/Thomas Kienzle

В России более 50 млн автовладельцев. Правила дорожного движения (ПДД) требуют, чтобы каждый из них имел в машине аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки. Теперь к этому списку прибавится еще и жилет со светоотражающими элементами.

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Что меняется для водителей с 18 марта 2018 года?

Водители должны будут надевать жилет со светоотражающими элементами в темное время суток или в условиях ограниченной видимости, если они совершили вынужденную остановку или попали в ДТП на трассе, вне населенных пунктов.

Ограниченная видимость, согласно ПДД, может возникнуть не только из-за тумана или снегопада, но и из-за сложного рельефа местности, резкого поворота дороги, строение и большой машины, закрывающей обзор на трассе.

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Зачем нужен жилет со светоотражающими элементами?

Новация позволит уменьшить число наездов на автомобилистов, вышедших из машины после ДТП, надеются в МВД РФ.

Дело в том, что в 2017 году число таких происшествий увеличилось на 4,8%. Большинство пострадавших находились на проезжей части или на обочине в темной одежде вечером или ночью, и их было трудно заметить. При этом количество наездов на пешеходов, которые в 2017 году были обязаны носить одежду со светоотражающими элементами при движении по обочине в темное время суток, уменьшилось на 10,2% - до 7,5 тыс. человек.

Кроме того, с вступлением в силу данной поправки в ПДД, мы приближаемся к общепринятой в европейских странах практике, где правила также требуют, чтобы в темное время суток водители машин, остановившихся за пределами города или деревни, носили жилеты со светоотражающими элементами.

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Каким должен быть жилет и сколько он стоит?

Жилет должен соответствовать ГОСТу 12.4.281-2014. В частности, на нем должны быть 1 или 2 горизонтальные светоотражающие полосы, обхватывающие торс, на расстоянии более 5 см друг от друга. Такие же светящиеся в темноте полосы должны соединять верхнюю полоску на торсе спереди, с ней же на торсе сзади через плечи. Ширина полос - не менее 3 см, прописано в ГОСТе. Фоновый материал жилетов должен быть флуоресцентный - желтый, оранжевый или красный.

Стоимость жилета колеблется от 200 до 700 рублей. Цена зависит от плотности ткани и количества светоотражающих полос, пояснила ТАСС Валентина Щербакова, гендиректор компании "Новая надежда", занимающейся продажей спецодежды.

Также цена зависит от модели. Эконом-вариант за минимальную цену – это жилет-майка, за 300 рублей можно найти более удобную модель - на застежке-липучке, а за 700 рублей – на молнии и с карманами.

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Где его купить?

Жилет можно купить в магазинах, торгующих автотоварами, а также в интернет-магазинах.

По словам Валентины Щербаковой, сейчас магазины и частные лица покупают такие жилеты в обычном количестве, ажиотажа нет. Пик продаж был в декабре 2017 года, когда поправки в правила дорожного движения были только утверждены.

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Какое наказание грозит водителям, не надевшим жилет при вынужденной остановке?

Пока ответственность водителя за нарушение нового пункта ПДД не прописана. Правда, эксперты говорят, что выходя из автомобиля, водитель становится пешеходом. А они, оказавшись на обочине дороги, должны быть в одежде со светоотражающими элементами. Штраф за нарушение – 500 рулей. Такую же сумму придется заплатить и водителям, нарушившим новую норму.

Мария Селиванова

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