Путин: средняя продолжительность жизни в РФ должна к концу 2020-х годов превысить 80 лет

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Россия должна к концу следующего десятилетия войти в число стран, где продолжительность жизни превышает 80 лет, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг в своем послании Федеральному собранию.

"К концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран "80+", где продолжительность жизни превышает 80 лет", - сказал президент.

Он отметил при этом, что необходимо, чтобы "росла продолжительность именно здоровой, активной, полноценной жизни, когда человека не ограничивает, не сковывает болезнь". "Убежден, такая цель, учитывая положительную динамику прошлых лет, достижима", - добавил Путин.

Президент напомнил, что в 2000 году продолжительность жизни составляла немногим более 65 лет. В 2017 году продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума и составила почти 73 года.