Военнослужащие запаса РФ в Севастополе смогут приватизировать свое жилье

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Правительство Севастополя на заседании в четверг приняло распоряжение о принятии из федеральной собственности в региональную 168 квартир для решения вопроса о социальном найме и приватизации военнослужащими запаса Черноморского флота РФ, передает корреспондент ТАСС.

В Севастополе сложилась ситуация, когда получившие жилье при Украине военнослужащие РФ могут его лишиться, так как по закону военнослужащие, не продолжающие службу, не могут занимать служебное жилье. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время посещения Севастополя в ноябре 2017 года сказала, что займется решением проблемы, так как фактически - это единственное жилье у этих людей.

"Основная цель распоряжения - принятие из федеральной собственности Минобороны РФ 168 квартир в целях дальнейшего урегулировании вопроса о социальном найме и приватизации его лицами, которые там проживают", - сказал на заседании правительства глава департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэм Зайнуллин.

Позже он пояснил журналистам, что речь идет о законно проживающих в жилых помещениях, уволенных в запас военнослужащих ЧФ РФ, которые не могли оформить договоры соцнайма и воспользоваться правом приватизации. Принятие из собственности Минобороны РФ в собственность Севастополя этих квартир позволит реализовать эти права жителей города. Зайнуллин отметил, что это пока только первый шаг в решении сложившейся ситуации, однако он не назвал общее число людей, которых коснулась эта проблема.

По данным СМИ, число военнослужащих запаса, которые могут потерять жилье в Севастополе, может достигать от 200 до 1,5 тыс. человек.