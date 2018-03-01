Все наставники конкурса "Лидеры России" выбрали себе подопечных

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Около 70 наставников всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России", в числе которых главы федеральных министерств и ведомств, а также руководители госкомпаний, выбрали себе подопечных из числа победителей конкурса.

"Главной наградой конкурса "Лидеры России" стала возможность участия в программе наставничества для 103 победителей. В настоящий момент наставники конкурса завершили выбор подопечных", - говорится в сообщении пресс-службы организаторов конкурса.

"Системная задача государства - находить таланты на ранних стадиях и вкладываться в их развитие, чтобы через понятные и прозрачные процедуры обеспечить эффективную работу социальных и кадровых лифтов в России", - отметил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, который является одним из наставником конкурса.

Он рассказал, что процесс выбора был обоюдным: сначала участники отмечали, к кому из наставников они хотели бы попасть, а наставники в свою очередь могли выбирать себе подопечных из победителей. Кириенко уточнил, что программа наставничества продлится в течение года и будет состоять из серии бесед, командировок, переговоров и практических заданий.

"Самая хорошая история общения, особенно на старте, - это несколько глубоких встреч по несколько часов хотя бы раз в два месяца", - отметил первый замглавы Администрации президента РФ.

Руководитель конкурса "Лидеры России", проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров добавил, что "ключевая цель программы наставничества - ускорение развития победителей и их подготовка к будущим задачам, вызовам и карьерным переходам".

О конкурсе

"Лидеры России" - это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Он проводится администрацией президента РФ и Высшей школой государственного управления РАНХиГС в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина.

Принять участие в конкурсе мог любой гражданин РФ в возрасте до 50 лет, обладающий управленческим опытом. Финалисты получили гранты на сумму 1 млн рублей (она рассчитывалась из примерной стоимости программы "Мастер делового администрирования" (MBA, Master of business administration), которые смогут использовать для дальнейшего обучения.

Победителей ждет год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и крупных государственных деятелей