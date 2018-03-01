Путин: каждый россиянин не менее раза в год должен иметь возможность проходить профосмотр

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Каждому россиянину необходимо предоставить возможность для ежегодной диспансеризации, сказал президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

"Важнейшая задача - это профилактика заболеваний. В 90-е годы такая работа практически не велась, мы начали ее восстанавливать. Нужно обеспечить всем гражданам [возможность] не менее одного раза в год пройти профилактический осмотр", - сказал президент.

"Это в том числе важно для воспитания ответственного отношения к собственному здоровью. Современная диагностика позволит снизить смертность в трудоспособном возрасте, закрепить позитивную динамику в борьбе с болезнями сердечно-сосудистой системы", - уточнил Путин.

Новый порядок диспансеризации, основанный на прицельном онкоскрининге, стартует в РФ с 1 января 2018 года. Минздрав разработал порядок более адресных профилактических мероприятий, направленный на раннее выявление онкологии. Из перечня обязательных теперь убраны неинформативные анализы, а все применяемые методы исследования и диагностики основаны на принципах доказательной медицины. С определенного возврата россиянам придется чаще проходить осмотры профильных специалистов.

На здравоохранение необходимо направлять не менее 4% ВВП

"В 2019-2024 годах на развитие здравоохранения из всех источников потребуется ежегодно направлять в среднее более 4% ВВП, но стремиться надо, безусловно, к 5%. В абсолютном выражении это будет означать, что общие расходы на здравоохранение должны увеличиться вдвое, при этом надо найти дополнительные возможности для финансирования, которые бы не сдерживали экономический рост", - сказал Путин.

По словам президента, доступность современной качественной медицинской помощи - важнейшая проблема, которая касается каждого. "Мы должны здесь ориентироваться на самые высокие мировые стандарты", - подчеркнул президент.

Глава государства поблагодарил врачей, фельдшеров, медсестер "за сложный и нужный труд".

Борьба с онкологией

Общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями необходимо реализовать в России, подчеркнул Путин.

"Практически у каждого из нас есть родные, близкие, друзья, которых настигла эта беда - рак. Предлагаю реализовать специальную общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями, активно привлечь к решению этой задачи науку, отечественную фарминдустрию, провести модернизацию онкоцентров, выстроить современную комплексную систему от правильной диагностики до своевременного эффективно лечения, которая позволит защитить человека", - сказал президент.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова назвала онкологию абсолютным приоритетом на 2018 год. По ее словам, на 2018 год запланировано расширение возможностей для получения амбулаторной помощи пациентам с онкологией, в том числе паллиативной. В программе государственных гарантий также заложено существенное увеличение финансирования онкологии.

Реформа здравоохранения

Чрезмерная увлеченность административными преобразованиями при реформе здравоохранения привела к тому, что люди в небольших поселениях практически остались без медицинской помощи, считает глава государства.

"За последние годы была проведена оптимизация сети лечебных учреждений, это делалось для того, чтобы выстроить эффективную систему здравоохранения, но в ряде случаев, вынужден об этом сегодня сказать, административными преобразованиями явно увлеклись: начали закрывать лечебные заведения в небольших поселках и на селе, - сказал президент. - Альтернативы никакой не предложили, оставили людей практически без медицинской помощи, ничего не предлагая взамен".

В России, по его словам, необходимо обеспечить шаговую доступность первичного звена здравоохранения.

"Нужно обеспечить <…> действительно шаговую доступность первичного звена здравоохранения, - сказал глава государства. - Сейчас нужно сделать как можно быстрее в населенных пунктах с численностью от 100 до 2 тыс. человек в течение 2018-2020 годов фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулаторные, а для населенных пунктов, где проживают менее ста человек, а у нас такие тоже есть, организовать мобильные медицинские комплексы, автомобили с повышенной проходимостью со всем необходимым диагностическим оборудованием".