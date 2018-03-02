Держим ухо востро, или Как сохранить хороший слух до старости

При воздействии сильного шума барабанные перепонки растягиваются и их чувствительность временно снижается. Например, после концерта или дискотеки человек может слышать хуже в течение нескольких часов и даже дней.

От очень сильного шума перепонки могут порваться. Также пагубно шум влияет и на волосковые клетки: сильные колебания звуковых волн делают кончики нервных волокон тонкими, сухими и нарушают связь между волосковыми клетками. При частом воздействии шума клетки отмирают и больше не восстанавливаются.

Именно поэтому люди, работа которых связана с шумом и громкими звуками страдают от преждевременного снижения слуха чаще, чем остальные.

Кроме того, шум провоцирует постоянное нервное напряжение, головные боли, заболевания сердца, печени, желудка, вызывает хроническую усталость и нарушения сна.