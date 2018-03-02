Держим ухо востро, или Как сохранить хороший слух до старости

Слышать звуки для человека так же естественно, как и дышать. Однако, в отличие от легких, уши не имеют защиты и подвержены негативным воздействиям окружающего мира больше, чем другие органы. Доцент кафедры болезней уха, горла и носа Первого МГМУ им. И.М. Сеченова врач-оториноларинголог Александр Славский рассказал ТАСС о том, как сохранить хороший слух и правильно ухаживать за ушами.
Человек слышит не ушами, а головным мозгом: уши — лишь проводник, который передает звуковой сигнал к слуховым центрам коры головного мозга. Звуковые волны вызывают колебания барабанной перепонки и слуховых косточек, затем — колебания жидкости в улитке, после чего эти колебания преобразовываются особыми волосковыми слуховыми клетками в электрические импульсы и по нервным волокнам передаются в височные доли мозга для "расшифровки".
С возрастом и под воздействием неблагоприятных факторов (например, сильного шума) часть волосковых клеток гибнет и слух ухудшается. Сейчас ученые работают над способами восстановления волосковых клеток. Так, врачи американского детского госпиталя Святого Иуды Фаддея в Мемфисе смогли увеличить количество волосковых клеток у подопытных мышей с помощью модификации генов в других клетках внутреннего уха, нечувствительных к колебаниям.
При воздействии сильного шума барабанные перепонки растягиваются и их чувствительность временно снижается. Например, после концерта или дискотеки человек может слышать хуже в течение нескольких часов и даже дней.
От очень сильного шума перепонки могут порваться. Также пагубно шум влияет и на волосковые клетки: сильные колебания звуковых волн делают кончики нервных волокон тонкими, сухими и нарушают связь между волосковыми клетками. При частом воздействии шума клетки отмирают и больше не восстанавливаются.
Именно поэтому люди, работа которых связана с шумом и громкими звуками страдают от преждевременного снижения слуха чаще, чем остальные.
Кроме того, шум провоцирует постоянное нервное напряжение, головные боли, заболевания сердца, печени, желудка, вызывает хроническую усталость и нарушения сна.
Если окна квартиры или офиса выходят на оживленную улицу или автомобильную дорогу, то шумоизоляция необходима. Например, уровень шума Садового кольца — 70–80 децибел, на МКАД — уже 90 децибел, при том что врачи считают безопасным для здоровья уровень 40–50 децибел (как разговор средней громкости). Причем больше всего страдают от шума дорог жители верхних этажей: внизу звуковые волны поглощаются деревьям и соседними зданиями, а вверху не встречают никаких препятствий.
Шум от проезжающих по железной дороге поездов чуть ниже — 60–70 децибел.
Самое вредное воздействие на слух человек испытывает в метро. Там уровень шума колеблется от 90 до 110 децибел. Такая же частота и у взлетающего вертолета.
Портят слух не наушники, а неправильное их использование. Если не делать звук плеера громким, то опасности наушники не представляют. Категорически не рекомендуется слушать музыку или радио в метро, нежелательно — в общественном транспорте, двигаясь вдоль оживленной трассы.
Более опасными считаются наушники-бананы, которые вертикально вставляются в уши. Чем меньше наушники, тем большее от них звуковое давление: при одинаково выставленной громкости у наушников-бананов оно на 10 децибел выше, чем у накладных или полноразмерных наушников. Поэтому, выбирая наушники-затычки, нужно обязательно убавлять громкость своего гаджета.
Звук в любых наушниках нельзя повышать до того уровня, когда становится не слышно окружающие громкие звуки (шум машин, удар мусорного бака о землю, шум фена или звонок телефона).
Потому что это не просто вредно, но и опасно. В метро, где уровень шума и так очень высокий, невозможно слушать плеер на той же громкости, что и на улице: вы просто ничего не услышите, шум метро все заглушит. Поэтому пассажиры обычно увеличивают громкость до максимума. Низкие частоты музыки воздействуют на слух вместе с вредными вибрациями и шумом поезда, быстро разрушая слух человека.
Сера — это не грязь, а естественный секрет уха. Ее функция — защита уха от патогенных бактерий, инфекций, повреждений. Также сера задерживает на себе грязь и пыль и не пропускает их дальше в ухо.
В норме ушная сера выходит из слухового прохода при разговоре или жевании за счет движения нижней стенки слухового прохода, но иногда этот процесс нарушается, и в ухе могут возникнуть серные пробки. Нарушение может спровоцировать слишком активная работа сальных желез уха или анатомически узкое и извитое строение наружного слухового прохода. Типичный симптом при возникновении серной пробки — ощущение заложенности в ухе.
Пытаться почистить уши гигиеническими ватными палочками бесполезно — так пробка еще глубже загоняется в ухо. Удалять пробку должен только врач.
Ватные палочки ЛОР-врачи называют одним из главных виновников отитов: часто при слишком усердной чистке люди повреждают ими слуховой проход, а в ухе, лишенном естественной защиты, беспрепятственно селятся грибки и патогенные микроорганизмы, вызывая воспаления, зуд, шелушение кожи. Поэтому чистить уши после каждого посещения душа нельзя. Ватной палочкой (лучше выбрать те, что предназначены для младенцев, с круглым ограничителем) или мягким ватным тампоном нужно просто протирать ушную раковину и вход в слуховой проход.
Ходить на консультацию к отоларингологу нужно один раз в год даже на фоне полного здоровья.
При таких же симптомах, как боль, зуд, припухлость, покалывание, прострел, ощутимая пульсация, кровь из слухового прохода, обратиться к врачу нужно немедленно. Отит — крайне опасная и коварная болезнь, которая может лишить слуха и даже привести к смерти.
В случае черепно-мозговой травмы обратиться к ЛОРу нужно не позднее чем через 7–14 дней после удара. Промедление может стоить способности слышать.
Нельзя зажимать нос при чихании — так легко повредить барабанные перепонки. Сморкаться тоже стоит не обеими ноздрями сразу, а по одной. Не стоит забывать, что посадить слух могут и перенесенные в детстве болезни: корь, скарлатина, грипп, поэтому нужно своевременно делать ребенку прививки.
Карина Салтыкова