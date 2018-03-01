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Путин: майские указы 2012 года помогли решению амбициозных задач в стране

Общество
1 марта, 13:22 UTC+3 МОСКВА 1, марта. /ТАСС

Уровень зарплат в бюджетной сфере должен расти и дальше, сказал президент

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МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Майские указы помогли решению амбициозных задач, несмотря на некоторые "недовыполнения", отметил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Много было сделано в ходе майских указов 2012 года. Должен сказать, что есть какие-то недовыполнения, но в целом, как бы ни были высоко подняты планки этих указов, если бы их не было, то не было и результатов, которые мы имеем сегодня. Амбициозные задачи нужно ставить всегда", - сказал президент.

Он подчеркнул, что здесь нельзя отступать от уже достигнутых рубежей. "Я имею в виду уровень заработной платы. Уровень зарплат в бюджетной сфере должен расти и дальше, также как и качество работы, уровень подготовки специалистов в здравоохранении, образовании и других областях, которые определяют благополучие людей", - отметил Путин.

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