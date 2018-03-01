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Путин: государство ужесточает требования к предприятиям повышенного экологического риска

Общество
1 марта, 13:26 UTC+3 МОСКВА 1, марта. /ТАСС

С 2019 года первые 300 предприятий должны перейти на экологичные наилучшие доступные технологии, сказал президент

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МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Все предприятия повышенного экологического риска должны перейти на наилучшие доступные технологии (НДТ) с 2021 года, при этом первые 300 предприятий сделают это уже с 2019 года. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал в послании Федеральному собранию.

"Трудно говорить о долгой и здоровой жизни, если до сих пор миллионы людей вынуждены пить воду, которая не соответствует нормам, если выпадает черный снег, как в Красноярске, а жители крупных индустриальных центров из-за смога неделями не видят солнца, как в Челябинске, Череповце, Нижнем Тагиле, Новокузнецке и других городах. Мы ужесточили экологические требования к предприятиям, что, безусловно, снизит промышленные выбросы. С 2019 года на экологичные наилучшие доступные технологии должны перейти 300 промышленных предприятий, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду. А с 2021 года это должны сделать все предприятия с высокой категорией риска для окружающей среды", - сказал президент.

Он также добавил, что очередного переноса сроков внедрения НДТ не будет, несмотря ни на какие трудности, с которыми сталкиваются предприятия. "Все, дальше отступать уже некуда. Хочу, чтобы все знали: никаких переносов больше не будет", - подчеркнул президент.

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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2018
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