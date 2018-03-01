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Путин: проблема мусорных свалок должна быть решена, в первую очередь, в черте городов

Общество
1 марта, 13:23 UTC+3 МОСКВА 1, марта. /ТАСС

На данный момент в стране выявлено порядка 22 тыс. свалок, отметил президент

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МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Проблема мусорных свалок в России должна быть решена и, в первую очередь, в черте городов. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Сегодня в России органами государственной власти, общественниками выявлено порядка 22 тыс. свалок. Нам нужно решить эту проблему, и, в первую очередь, рекультивировать свалки в черте городов", - сказал президент.

Паспорт приоритетного проекта "Чистая страна" был утвержден по итогам заседания президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам 21 декабря 2016 года. Ключевая цель проект - уменьшить экологический ущерб, связанный с захоронением твердых бытовых отходов, снизить экологические риски, связанные с объектами накопленного вреда окружающей среде и создать интерактивную информационную систему, которая обеспечит выявление и ликвидацию несанкционированных свалок на основании сообщений граждан ("Наша природа").

В феврале 2017 года на реализацию 26 проектов в рамках "Чистой страны" было заложено более 2,7 млрд рублей из федерального бюджета.

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