Парки Москвы и благотворительные фонды запланировали масштабную программу мероприятий

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Московские парки приглашают жителей столицы, гостей города и представителей бизнеса присоединиться к благотворительной программе, которая запланирована на 2018 год. Об этом ТАСС сообщили в четверг в объединенной дирекции "Мосгорпарка".

"В течение года центральные парки столицы, подведомственные городскому департаменту культуры, как самостоятельно, так и совместно с благотворительными фондами проведут мероприятия, направленные на привлечение внимания к проблемам людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также популяризацию добрых дел", - отметил представитель "Мосгорпарка". В частности, запланированы благотворительные акции и программы для детей-сирот, одиноких пенсионеров, а также людей с ограниченными возможностями.

"От сердца к сердцу" к "Линии жизни"

Одна из самых масштабных благотворительных программ запланирована в саду "Эрмитаж". В июне некоммерческое объединение "Доступ открыт" проведет в саду фестиваль для волонтеров, которые помогают интеграции людей с ограниченными возможностями. Главная идея мероприятия - привлечь москвичей и общественные организации к волонтерской деятельности, чтобы помочь преодолеть социальные барьеры людям с ограниченными возможностями.

Также летом в "Эрмитаже" пройдет мероприятие фонда "Бюро добрых дел", который заботится о детях-сиротах. "Бюро" расскажет, например, о том, как подготовить подростков к реальной жизни. Фонд "Линия жизни" расскажет о своей миссии: спасение тяжелобольных детей и формирование культуры благотворительности.

"Этот фонд финансирует лечение детей по всей стране, на сегодняшний момент на поступившие в организацию деньги спасено более 9,6 тыс. жизней", - подчеркнули в "Мосгорпарке".

Кроме того, в саду "Эрмитаж" в этом году состоится благотворительный фестиваль "От сердца к сердцу", который организуют студенты университетов Москвы в помощь детям. Участником фестиваля может стать любой желающий, кто готов поделиться своим талантом с окружающими: провести мастер-классы, нарисовать картину. Посетители смогут отблагодарить их пожертвованиями, которые будут потрачены на помощь детям.

Доброта спасет мир

Необычная программа запланирована в Саду имени Баумана. Акция признательности "Благодарю" предназначена для всех, кто помнит добрые дела и поступки. 1 мая все желающие смогут получить специальную открытку и написать слова благодарности любому человеку.

"Даже если вы не знаете, где он живет, даже если прошло много лет, "центр обработки данных" акции поможет его найти", - рассказали в "Мосгорпарке". Чтобы принять участие в мероприятии, нужно будет подробно написать, кому и за что вы благодарны, а также указать как можно больше деталей: имя, город, место. По этим данным начнется поиск, и открытка дойдет до адресата.

В Лианозовском парке, а также в "Кузьминках" пройдут мероприятия, цель которых - помочь людям в сложной жизненной ситуации. На их территории планируется разместить контейнеры для сбора одежды. В "Кузьминках" проект "Добрые вещи" начнет работу уже в середине марта, а в "Лианозово" - летом. В Бабушкинском парке весной состоится акция по сбору подарков для воспитанников детского дома № 5 "Полярная звезда".

Фестиваль йоги и безопасные елки

В усадьбе "Царицыно" в июне совместно с фондом "Добросердие" планируется провести Международный фестиваль йоги. Здесь также регулярно проходят экскурсии для детей с проблемами здоровья из фондов "Колесо обозрения" и "Выход".

"Такая практика продолжится и в этом году", - отметил представитель "Мосгорпарка". Аналогичные прогулки с гидами организуют в усадьбе Воронцово, первое мероприятие состоится 9 мая.

В парке "Фили" на июль-август запланированы совместные мероприятия с фондом "ОРБИ", который борется с проблемой инсульта в России. В числе приоритетов фонда - системные программы, которые направлены на сокращение случаев инсульта и уменьшение тяжести их последствий.

В августе-сентябре в парке "Эрмитаж" проведет свою акцию фонд "Галчонок", созданный для помощи детям с заболеваниями центральной нервной системы. В Таганском парке при участии фонда "Подсолнух" Тимура Бекмамбетова также состоятся мероприятия, которые призваны помочь детям с нарушениями иммунитета. В прошлом году во многих парках Москвы подписывали открытки детям, которые находятся на лечении в больнице. --