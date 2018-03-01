Путин: за шесть лет все госуслуги надо перевести в режим реального времени

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Все государственные услуги населению в течение шести лет должны быть переведены в режим реального времени и оказываться дистанционно.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию.

"В течение шести лет нужно обеспечить предоставление практически всех госуслуг в режиме реального времени с помощью дистанционных сервисов. Также в цифровую форму нужно перевести документооборот между госструктурами, что важно и для самих госструктур, и для граждан", - сказал он.

"Нам нужно не только выстроить современные сервисы для бизнеса, но и целом сделать понятной, удобной, комфортной систему взаимодействия между государством и обществом, между государством и гражданином", - добавил президент. Путин также напомнил, что недавно уже была успешно выполнена задача создания сети многофункциональных центров. "Человек в любой точке страны теперь может получить государственные услуги по принципу "одного окна", - сказал президент.