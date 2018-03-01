Пензенская область присоединится к проекту социального навигатора

ПЕНЗА, 1 марта. /ТАСС/. Пензенская область примет участие в проекте по разработке и внедрению социального навигатора - единого телефона поддержки семей по номеру 117, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова журналистам в четверг в ходе поездки в Пензу.

"Человек, попавший в кризисную ситуацию, не должен думать, на какой телефон ему звонить, какое письмо писать и в какое ведомство обращаться <...> Сегодня [в правительстве Пензенской области] мы прорабатывали проект, который называется "социальный навигатор" и который будет развиваться в регионе. Его целью является собрать в единый номер все возможные сегодня в регионе формы и виды помощи человеку, попавшему в беду. Сегодня принято решение, что стартует разработка этого проекта", - сказала Кузнецова.

Ранее она сообщила, что социальный навигатор будет создан в ряде регионов России в пилотном режиме по опыту системы вызова экстренных служб по номеру 112. Цель навигатора - объединить усилия ведомств по оказанию помощи семьям. Предполагается, что по номеру 117 можно будет получить экстренную помощь в решении детских и семейных проблем.