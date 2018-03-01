Как мотивировать работодателя принять на работу инвалида

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Мотивация работодателей к приему на работу людей с ограниченными возможностями здоровья является необходимым условием для развития рынка труда в России, отметили эксперты в ходе сессии "Люди с ограниченными возможностями на рынке труда: государственное стимулирование найма" на Санкт-Петербургском международном форуме труда, который проходит с 1-2 марта.

Курс на образование

Как считают участники форума, необходимым условием для трудоустройства инвалида является образование. Координатор по трудоустройству общественной организации "Перспектива" Ада Григорьева, которая уже более 20 лет занимается поиском работы для инвалидов, отметила, что уровень образования людей с ограниченными возможностями здоровья в последние годы значительно вырос благодаря тому, что российские вузы стали доступнее для такой категории граждан.

"Сейчас мы стали наблюдать приток ребят с хорошим образованием, если раньше у нас было четыре основных вуза в Москве, которые имеют специальные условия для ребят с инвалидностью, и от них шел основной поток соискателей, то сейчас - это и МГУ и МГИМО и другие вузы. Молодежь, имеющая инвалидность, стала смелее - они идут в обычные вузы на общих основаниях", - пояснила Григорьева.

Она добавила, что инвалиды с высоким уровнем образования становятся не только востребованными сотрудниками на предприятиях, но и примером и мотиватором для остальных, которые не решаются идти учиться, полагая, что даже после окончания учебного заведения они не смогут найти работу.

Кнут и пряник

Эксперты отмечают, что для трудоустройства инвалидов также необходимо придумать механизм поощрения предприятий. По словам Григорьевой, действующая сейчас система квот, которые вводятся на предприятиях по созданию мест для граждан с ограниченными возможностями, не очень эффективна и является "скорее кнутом, чем пряником". "Центры занятости начали активно штрафовать и привлекать к ответственности предприятия, которые не исполняют квоты. Недавно к нам обратилась шведская компания, работающая на российском рынке - они были в шоке, они просто были не в курсе этих квот", - сказала она.

С ней солидарна и проректор по методической работе и инклюзивному образованию Российского государственного социального университета Альбина Бикбулатова. "Крупный бизнес не готов, квоты в крупных предприятиях часто закрываются своими же работниками, которые по состоянию здоровья вышли на пенсию. Очень мало работодателей сегодня понимает, что необходимо трудоустраивать людей с рынка", - отметила Бикбулатова в ходе выступления на форуме.

Наладить контакт

По ее мнению, наладить контакт между работодателем и инвалидом помогает проведение соревнований по профессиональному мастерству, таких как конкурс компетенций для людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". "Этот конкурс нашел поддержку у государства <…> Он помогает привить желание работать - открытая демонстрация, когда чемпионы учат будущих участников чемпионата. Также он меняет отношение общества, работодателей к инвалидам, которым нужно демонстрировать эти навыки..." - сказала Бикбулатова.

Участники форума отметили, что для налаживания контакта между предприятиями и инвалидами необходимо не только активно создавать цифровые площадки для соискателей в интернете, но и исправлять ошибки, которые имеются на существующих государственных сервисах.

"Госстурктурам необходимо улучшить подход к классификации соискателей с инвалидностью в базах. Проанализировав их, мы видели, что они содержат очень мало информации - специализацию, образование, имя. …Мы предлагаем делать тэги, например, желание человека работать только в удаленном режиме или, наоборот, в офисе. Второе - интеграция с популярными сервисами в интернете… и третье - дистанционные собеседования, это позволяет трудоустраивать людей, которые не могут физически прийти", - сказала руководитель PR-направления проекта поиска работы для инвалидов Dislife Ольга Хорякова.

Кроме создания оборудованных для инвалидов рабочих мест, руководителям необходимо также проводить работу с другими сотрудниками компании, чтобы они воспринимали инвалидов на работе как равных себе, а также не ограничивать ступени карьерного роста для людей с инвалидностью.

"Компаниям не стоит делать исключений при назначении на руководящие должности для людей с инвалидностью", - считает менеджер по трудовым отношениям российского представительства компании IKEA Александра Нагорная.

Мнение работников

Как отмечают инвалиды, поиск работы им часто осложняют и сами работодатели, банальным незнанием современных технологий. В частности, инвалид по зрению Олег Крикун рассказал, что в ходе поисков работы неоднократно получал отказы, потому что ему по должностным обязанностям необходимо набирать тексты, однако, пояснил он, это можно делать с помощью новых технологий.

"Сейчас это делается за три секунды - я могу просто продиктовать текст своему смартфону и сказать, кому отправить письмо. Вероятно, это даже быстрее, чем напечатать текст, но не каждого работодателя удается в этом убедить", - отметил Крикун.

Он добавил, что проблемой также является то, что немногие работодатели готовы разрешить сотруднику оборудовать для себя рабочее место. "В одну компанию меня не приняли, потому что просто не разрешали установить на компьютер программу, которая диктует мне происходящее на экране <…> На самом деле, работодатель и не должен вникать в мои проблемы, но он должен давать возможность решить их самостоятельно, а это, к сожалению, не всегда реально", - сказал Крикун.

О форуме

Санкт-Петербургский международный форум труда во второй раз организуют правительство города и Санкт-Петербургский государственный университет при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ.

Форум призван стать крупнейшей в стране площадкой для обсуждения вопросов, связанных с развитием человеческого капитала, и содействовать созданию комплексной Стратегии развития человеческого капитала РФ. По оценке организаторов, в этом году в мероприятии принимают участие около 5 тыс. специалистов из 50 стран.