В список социально значимых СМИ в РФ включены более 2,5 тыс. периодических изданий

КАЛИНИНГРАД, 1 марта. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. периодических изданий в России находятся в списке социально значимых СМИ, что позволяет им рассчитывать на скидку в размере 20-25% на услуги "Почты России" по доставке продукции подписчикам. Об этом сообщил сопредседатель экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи РФ Вячеслав Кенов в четверг в Калининграде на сессии форума Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Правда и справедливость", посвященной работе печатных СМИ.

"Вначале, когда этот список зарождался, в нем было около 500 изданий, сейчас их более 2,5 тыс.", - сказал Кенов, отметив, что на включение в список социально значимых СМИ может претендовать широкий круг тематических изданий, не относящихся к развлекательным, и список может быть значительно расширен.

Проблема стоимости и качества доставки периодических изданий стала одной из основных в ходе дискуссии. Представители газет обратили внимание на высокую долю доставки в расходах печатных СМИ и нередко некачественную работу почтальонов, которая, по их оценкам, связана с низкой заработной платой.

"Почта России": проблема решается

Замгендиректора "Почты России" по почтовому бизнесу Инесса Галактионова признала наличие проблем, но заверила, что предприятие с пониманием относится к ситуации в печатных СМИ и поступательно решает проблему качества доставки, увеличивая зарплату сотрудникам.

При тарификации доставки печатных изданий в отдаленные и труднодоступные районы почта, понимая важность печатных СМИ, применяет убыточные тарифы, не получая никаких прибылей, заметила Галактионова. По ее словам, предприятие тратит в год 1,5 млрд рублей собственных денег на поддержку подписки.

Касаясь качества работы почтальонов, она отметила, что компания поступательно решает вопрос повышения их зарплаты. "С 1 марта мы поднимаем зарплату 124 тыс. сотрудникам, в их число входит производственный персонал - операторы, почтальоны", - сказала она.

Галактионова также обратила внимание на то, что в этом году "Почта России" отказалась от повышения цен на доставку изданий по подписке. "Изначально у нас тарификация в этом году ни на что не поднималась, не было никакого распоряжения из центра о том, что мы пересматриваем тарификацию", - сказала она, добавив, что планов по увеличению тарифов на 2018 год компания не имеет.

Участники дискуссии отметили, что в любом случае "Почта России" и периодические издания являются партнерами, и взаимодействие необходимо выстраивать в этом ключе. Представители ряда СМИ сообщили, что проблему доставки изданий по подписке решают своими силами. Прозвучало также предложение привлекать к работе в качестве почтальонов студентов. Кроме того, отмечалось, что одним из решений финансовых проблем печатных СМИ может стать продажа тиражей в розницу, в том числе через крупные торговые сети.

О форуме

Более 500 человек принимают участие в V Медиафоруме независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", который ОНФ в этом году проводит в Калининграде. Форум проходит с 28 февраля по 2 марта.