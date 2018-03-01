Северная Осетия и КЧР презентовали зарубежным бизнесменам свой инвестиционный потенциал

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Представители республик Северная Осетия и Карачаево-Черкесия презентовали инвестиционный потенциал своих регионов представителям Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Мероприятие прошло в постоянном представительстве Северной Осетии в Москве.

"Подобные мероприятия - это возможность для конструктивного диалога между потенциальными инвесторами и регионами. Убежден, что сегодня мы заложим фундамент для долгосрочного, конструктивного, взаимовыгодного сотрудничества", - сказал глава Северной Осетии Вячеслав Битаров во вступительном слове.

Генеральный директор Агентства развития республики Павел Игнатьев сообщил, что у региона есть ряд конкурентных преимуществ для привлечения инвесторов, и главное из них - это его географическое расположение. "Мы находимся на очень выгодном стратегическом положении - на южных границах РФ, в центре сухопутных транспортных коридоров, между странами Европы, Ближнего Востока и Среднего Востока. Это по сути дает нам в 500 километрах доступ к рынку в 2,5 млн человек, а в 1 тыс. километров - около 200 млн", - сказал он.

По словам Игнатьева, исходя из этих показателей, некоторые инвесторы принимают решение о локализации своих производств на территории республики, что способствует развитию промышленности. Он отметил, что использование Северной Осетии в качестве логистического хаба на некоторых маршрутах позволит перевозчикам экономить до 20% от затрачиваемых средств. В частности, пояснил Игнатьев, такой экономии можно достичь при доставке грузов в Анкару и Тегеран не через Москву, а через Владикавказ.

Руководитель агентства отметил, что "в республике сформировано 13 инвестиционных площадок, которые могут быть использованы для строительства новых складов, логистических и таможенных терминалов". Размер площадок составляет от 1 до 80 гектаров. Кроме того, Игнатьев напомнил, что в республике действует упрощенный режим выдачи участков под инвестпроекты.

Туристический потенциал

Представители республик отметили, что одним из наиболее важных направлений развития остается туризм. Министр экономического развития Карачаево-Черкесии Али Накохов сообщил, что одним из самых популярных видов туризма традиционно являются горные лыжи, а самыми крупными туристско-рекреационными зонами - Архыз и Домбай. Помимо этого, по его словам, возрождается и активно развивается пешеходный туризм.

"В 1990-х и начале нулевых были пешие и конные маршруты от Архыза до Абхазии либо до Красной поляны. В данное время маршруты тоже начинают возобновляться, что является очень позитивным моментом", - сказал он.

Другим важным направлением туризма является осмотр исторических сооружений КЧР. Накохов напомнил, что в республике сохранилось множество храмов IX и X веков, часть из них находится в Аланском городище.

Игнатьев напомнил, что большое количество древних сооружений сохранилось и в Северной Осетии. Он сообщил, что республика входит в "топ-5 субъектов [России] по количеству архитектурных памятников на квадратный километр". По его словам, именно культурно-историческое наследие является одним из факторов, позволяющих привлекать в регион большое количество туристов.

По мнению Игнатьева, "туристко-рекреационный потенциал республики почти неисчерпаем". "У нас порядка 240 ледников, у нас 30 водопадов, у нас 140 снежных дней в году в горных территориях. У нас более 300 потенциальных горнолыжных склонов и 230 солнечных дней", - сказал он, добавив, что эти климатические факторы позволяют развивать множество видов туризма.

Другим важным ресурсом республик, по мнению властей, являются их бальнеологические особенности. Карачаево- Черкесия и Северная Осетия являются одними из лидеров среди российских регионов по доказанным запасам минеральной воды. "У Северной Осетии есть 300 источников с минеральной водой, пять термальных историчников. Та минеральная вода, которая в республике есть, она закрывает практически все шесть признанных бальнеологических групп - то есть у нас есть воды всех категорий", - сказал Игнатьев.

Развитие промышленности

Министр экономического развития Карачаево-Черкесии Накохов сообщил, что ведущими отраслями в регионе являются сельское хозяйство, промышленность, а также торговля и строительство. Он напомнил, что республика является аграрным регионом, и большая часть населения занята в сфере сельского хозяйства.

"Природно-климатические условия республики благоприятны для развития животноводства. Растениеводство республики - на передовых позициях в СКФО (Северо-Кавказском федеральном округе - прим. ТАСС) в части выращивания кукурузы, а также пшеницы", - отметил министр.

Накохов добавил, что одним из наиболее перспективных направлений для республики является строительство теплиц. "Есть определенные световые зоны, в которых очень выгодно строить теплицы. Световых зон таких семь, Карачаево- Черкесская республика находится в седьмой световой зоне, что очень благоприятно влияет на строительство тепличных комплексов", - пояснил он.

Министр экономического развития КЧР также напомнил, что с прошлого года республика начала возрождать садоводчество. Он отметил, что в 2017 году на территории региона были высажены первые 100 гектаров садов, а в этом году "проект должен полностью реализоваться и достигнуть общей площади 200 гектаров".

Накохов напомнил, что наиболее развитыми видами промышленности в Карачаево-Черкесии являются легкая, автомобильная и горнодобывающая промышленность, а также химическое производство. Он сообщил, что сейчас в республике расположен "первый и на сегодняшний день единственный частный автомобильный завод", который производит автомобили легкового транспорта. Количество выпускаемого транспорта составляет от 13 до 15 тыс. автомобилей в год.