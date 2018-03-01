Эксперты обсудили перспективы наставничества на Северном Кавказе

СТАВРОПОЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Окружной форум "Наставник" в Ставрополе собрал более 800 представителей бизнеса, власти, науки и образования из регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), а также из Москвы и Краснодара. Участники говорили о том, что система наставничества может стать стимулом развития экономики и основой для воспитания успешных профессионалов.

"Наставничество было, есть и будет, просто мы переводим его немного в другое русло, с государственной поддержкой. Начиная от детского сада, заканчивая высокими технологиями - наставничество должно быть везде. Каждый в своей области, своей сфере обладает определенными знаниями. Нужно делиться этим, не замыкаться в себе, развитие - в открытости нашего общества", - сказал ТАСС заместитель полномочного представителя президента РФ в СКФО Максим Владимиров.

Не только знания, но и воспитание

Форум в Ставрополе включал в себя четыре основных направления, охватывающих наставничество в сфере производства, предпринимательства, в социальной сфере и образовании. На конкретных примерах участники рассматривали, какие задачи поможет решить система наставничества.

"Обычно думаешь: наши выпускники всегда будут успешными. Но проходили годы, и мы видели, что не все они приходили к этому. Не только прочные знания являются залогом успеха в жизни, важны характер, настойчивость", - отметил на одной из секций форума директор ставропольского центра для одаренных детей "Поиск" Анатолий Жигайлов.

В "Поиске" учатся около 9 тыс. школьников, для определения индивидуального подхода к детям в центре создана воспитательная служба, работают более 30 психологов. Задача - не только дать знания, но и воспитать личность, желание самосовершенствоваться.

"Следующий этап нашей работы - сотрудничество со взрослыми профессионалами во всех областях, мы полюбили приглашать их к детям. Наставничество - это когда ребенок мотивирован задавать вопросы, искать ответы", - сказал Жигайлов.

В каждом успешном результате заложен вклад мудрого наставника, считает ректор Северо-Кавказского федерального университета Алина Левитская.

"Только что мы с вами болели за наших на Олимпиаде: если бы Этери Тутберидзе [тренер российских фигуристок] не была бы еще и воспитателем, разве мы смогли бы увидеть победу Алины Загитовой? Этери нашла ключик, она в нужный момент дала ей шанс, зная характер девочки. Наставник всегда имеет такой ключик, и нужный опыт", - сказала ректор вуза.

Наставник может быть и молодым

Участники форума отмечали, что наставниками могут быть не только взрослые эксперты. Пример - движение "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), которое объединяет десятки тысяч молодых людей в возрасте от 10 до 28 лет.

"Само понятие "наставничество" включено в технологию WorldSkills - соревновательная практика, работа экспертов, тренеров с участниками соревнований, демонстрационный экзамен и т. д. Базовый принцип - бывшие участники начинают учить новых участников, это, по сути, молодое наставничество", - сказал технический директор союза "Молодые профессионалы" Алексей Тымчиков.

Адам Мальсагов из Ингушетии выиграл два гранта на форуме "Машук" и на своем примере решил привлечь больше молодежи к созданию и реализации проектов, создав образовательное движение "Смарт". "В 2014 году у нас был рекордный показатель - делегация получила грантовую поддержку на 8 млн рублей, в 2016 году этот показатель снизился до 2,3 млн рублей. Было явно видно, что терялся интерес ингушской молодежи к проектированию, защите своих идей", - сказал он.

Обучение и правильное обоснование проектов принесло результат: в 2017 году 23 проекта из Ингушетии получили поддержку на 14,4 млн рублей. Для республики это новые социальные проекты и стартапы, для участников - опыт. "Такие проекты помогают молодежи реализовать себя, мне такая деятельность помогла при устройстве на работу - мои способности оценили, и меня выделили среди других кандидатов", - сказал Мальсагов, который теперь является ведущим специалистом комитета по делам молодежи республики.

Экономический потенциал

В профессиональной сфере система наставничества может повысить компетентность молодых специалистов, что важно для предприятий. Часто выпускников училищ и вузов приходиться доучивать на месте, чтобы объяснить нюансы производства. "Любое повышение компетенции в образовании, качества выпускников наших вузов очень важно для экономики, ведь наставничество - одна из форм обучения: есть теория, есть практика, есть живой контакт с людьми, которые передают свои знания. Сегодня это как раз те формы, которые смогут развивать экономику", - отметил зампред правительства Ставропольского края Андрей Мурга.

В практическом применении подобный опыт уже есть у многих предприятий Северного Кавказа, бизнес выстраивает сотрудничество с вузами при подготовке специалистов, которые в будущем будут востребованы. Один из примеров - группа компаний "Стилсофт" (Ставропольский край), где совместно с двумя институтами СКФУ была создана базовая кафедра.

"Это дало нам, в первую очередь, возможность проводить селекцию на своей базе. Уже на этапе обучения подключается система наставничества для дальнейшего трудоустройства специалистов. Университету, наверное, это дало возможность практикоориентированного обучения", - рассказал директор учебного центра предприятия Игорь Свистунов.

Участники форума отмечали, что универсальную практику для разных сфер и регионов разработать практически невозможно, но истории успеха могут тиражироваться. "Нас поражает активность, которая продолжает идти на окружных площадках по итогам федерального форума. Мы видим огромную заинтересованность, запрос на лучшие практики, которые есть на предприятиях и в образовательных учреждениях", - сказала руководитель департамента поддержки кадрового обеспечения промышленного роста направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Юлия Ханьжина.

О форуме

Организаторами Северо-Кавказского окружного форума "Наставник" выступили АСИ, аппарат полпреда президента в СКФО, правительство Ставропольского края и Северо-Кавказский федеральный университет. В ходе форума опытом наставничества делились представители предприятий, органов власти, отрасли образования, социальной сферы, институтов развития.

Общероссийский форум "Наставник" прошел в середине февраля в Москве на ВДНХ. В рамках форума прошел конкурс "Лучшие практики наставничества", на который поступило более 4 тыс. заявок от участников. В феврале - марте 2018 года проходят окружные форумы, мероприятие в Ставрополе стало пятым по счету.