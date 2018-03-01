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Евкуров: национальная программа позволит снизить уровень раковых заболеваний в Ингушетии

Общество
1 марта, 23:15 UTC+3 МАГАС МАГАС 1, марта. /ТАСС

Глава региона отметил, что в Ингушетии в 2017 году был открыт онкологический диспансер, он уже существенно повлиял на динамику онкологических заболеваний

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МАГАС, 1 марта. /ТАСС/. Общенациональная программа по борьбе с раковыми заболеваниями, по мнению главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, позволит свести уровень онкологических заболеваний к минимуму. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

Президент России Владимир Путин в четверг в послании Федеральному собранию отметил необходимость реализовать общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями.

"Ингушетия - один из регионов, где онкология является одной из самых частых причин смерти. Тот факт, что в борьбе с этой болезнью будет принята национальная программа, в которой будут предусмотрены ранняя диагностика, применение в лечении самых передовых методов и технологий, дает надежду, что будет снижен уровень раковых заболеваний, а то и вовсе [удастся] свести его к минимуму. В Ингушетии в 2017 году был открыт онкологический диспансер, он уже существенно повлиял на динамику онкологических заболеваний", - цитирует пресс-служба главу Ингушетии.

Евкуров обратил также внимание на то, что Путин в послании обозначил механизм, с помощью которого страна сможет повысить обеспечение граждан жильем. "Будет также усилена помощь пенсионерам, а ближайшая задача государства - выйти на уровень обеспечения граждан жильем с 3 млн до 5 млн семей в год. Механизмы, с помощью которых это будет сделано, - это и рост доходов, и снижение ставки по ипотечному кредитованию, и увеличение объемов строительства жилья с 80 до 120 млн квадратных метров. Этот вопрос - один из самых важных для социальной стабильности, в том числе и в Ингушетии", - приводит пресс-служба слова Евкурова.

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СКФО Ингушетия Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2018
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