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Кузнецова: альтернативные формы дошкольного образования в РФ обобщат в 2018 году

Общество
1 марта, 23:35 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 1, марта. /ТАСС

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка предложила ранее создать в РФ институт сертифицированных государственных нянь

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ПЕНЗА, 1 марта. /ТАСС/. Обобщение форм альтернативного дошкольного образования пройдет в 2018 году, лучшие практики будут предложены регионам, сообщила журналистам в четверг уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время рабочей поездки в Пензу.

"Тема с альтернативными формами помощи и организации дошкольного образования весьма востребована, в ряде регионов она развивается в разных форматах - это и в Перми, и в Башкирии, в Костроме <...> Гибкие формы уже в регионах есть, поэтому важно их обобщить. Наша задача на этот год - отработка наиболее оптимальной модели предоставления альтернативной формы дошкольного образования. Наиболее эффективные будут, конечно, представлены и предложены регионам, как минимум", - сказала детский омбудсмен.

Кузнецова уточнила, что, к примеру, в Костроме няни оказывают социальную услугу и выезжают на дом к матерям, у которых есть дети-инвалиды, помогая в уходе и присмотре за ними. "Если мы берем Пермь, то там есть формат выездных воспитателей, которые трудоустраиваются в дошкольном учреждении и выезжают для того, чтобы помочь в селе или муниципальных образованиях, где строительство яслей не имеет смысла", - рассказала она.

Ранее Кузнецова предложила создать в РФ институт сертифицированных государственных нянь. По ее словам, эти няни будут обладать специальными знаниями и иметь сертификат, что позволит сделать более гибкой помощь детям в возрасте до 3 лет, при этом для их работы необязательно будет строить детские сады. По данным детского омбудсмена, в настоящее время в РФ более 5 млн матерей воспитывают детей в одиночку.

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Кузнецова, Анна Юрьевна
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