AFP: суд во Франции окончательно оправдал экс-главу МВФ Стросс-Кана по делу о сутенерстве

ПАРИЖ, 1 марта. /ТАСС/. Бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Доминик Стросс-Кан окончательно оправдан по делу о сутенерстве, которое долгое время расследовалось во Франции. Такое решение принял Кассационный суд города Дуэ на севере страны, сообщило агентство France-Presse со ссылкой на судебные источники.

По информации агентства, свое решение суд вынес в среду, рассмотрев кассационную жалобу адвокатов Стросс-Кана и еще трех фигурантов этого дела, которые были приговорены ранее к выплате денежных штрафов. Таким образом судьи отменили предыдущее решение Апелляционного суда Дуэ, который в июне 2016 года приговорил Стросс-Кана и еще трех человек к штрафам по иску общественной организации "Ле Ни" (Le Nid - "гнездо" - прим. ТАСС), занимающейся борьбой с проституцией.

Истцы требовали выплатить им компенсацию за нанесение морального ущерба в связи с участием Стросс-Кана и других фигурантов в подпольной сутенерской сети в Лилле. В 2016 году суд принял сторону общественников, приговорив обвиняемых к выплате денежного штрафа на общую сумму €20 тыс. Теперь это решение окончательно отменено.

"Карлтонское дело"

Изначально судебные преследования в отношении Доминика Стросс-Кана и еще ряда влиятельных во Франции людей были связаны с так называемым "делом отеля Carlton", получившим широчайшую огласку в 2011-2015 годы. Нашумевший судебный процесс был связан с действовавшей в этой фешенебельной лилльской гостинице подпольной сети интимных услуг. Как установило следствие, которое велось в течение четырех лет, женщины из созданной в Лилле сети обслуживали не только самого Стросс-Кана и богатых постояльцев отелей Carlton и "Тур" в Лилле, но и направлялись в Париж, Лондон и Вашингтон к клиентам, с которыми были знакомы подсудимые, в частности сам глава МВФ.

Помимо самого Стросс-Кана среди фигурантов дела были владелец Carlton и его ведущие менеджеры, известный адвокат, ряд крупных бизнесменов. На скамье подсудимых оказался даже офицер полиции, отвечавший ранее за безопасность департамента Нор и подозреваемый в активном содействии нелегальной проституции. Все они обвинялись в "сводничестве при отягчающих обстоятельствах, в составе преступной группировки".

По французским законам такое преступление могло привести к осуждению на тюремные сроки до 10 лет и штрафу в €1,5 млн. Проституция во Франции разрешена, однако сутенерство ("сводничество" по французской терминологии - прим. ТАСС) карается законом. После продолжительного процесса почти все обвиняемые, включая Стросс-Кана, в итоге в 2015 году были оправданы судом.