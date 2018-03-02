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Путин в Калининграде пообщается с участниками форума региональных и местных СМИ

Общество
2 марта, 0:00 UTC+3 МОСКВА 2, марта. /ТАСС

Глава государства также поучаствует в церемонии ввода в эксплуатацию Маяковской и Талаховской ТЭС

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МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посетит Калининград, где пообщается с представителями региональных и местных СМИ на V медиафоруме "Правда и справедливость", организованном Общероссийским народным фронтом (ОНФ). Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Кроме того, глава государства примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Маяковской и Талаховской ТЭС.

Медиафорум и его тематика

Путин регулярно участвует в форумах, которые проводит ОНФ.

Медиафорум региональных и местных СМИ проходит с 2014 года.

"На подобных встречах традиционно затрагиваются острые проблемы жизни регионов и профессиональные вопросы развития российской журналистики, а также международная проблематика", - отметили в пресс-службе Кремля.

Сопредседатель центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева рассказала журналистам, что послание Путина Федеральному собранию станет ключевой темой пленарного заседания медиафорума.

"Задача, которую мы ставим себе, - обсудить [на пленарном заседании] через призму территорий направления, которые затронуты в послании", - сказала Тимофеева.

Медиафорум "Правда и справедливость" проходит в Калининграде с 28 февраля по 2 марта. В нем принимает участие более 500 человек.

Строящиеся ТЭС Калининградской области

"Калининградская генерация" (совместное предприятие "Интер РАО" и "Роснефтегаза") строит в Калининградской области три газовые электростанции - Маяковскую, Талаховскую ТЭС мощностью по 160 МВт каждая и Прегольскую ТЭС мощностью 440 МВт, а также одну угольную станцию - Приморскую ТЭС мощностью 195 МВт. "Роснефтегазу" принадлежит 99,9% "Калининградской генерации", "Интер РАО" - 0,1%.

Строительство четырех станций в Калининградской области ведется за счет "Роснефтегаза".

Инвестиции в этот проект составляют около 100 млрд руб. Вложенные средства планируется вернуть за счет надбавки к цене на мощность.

При этом регулируемые тарифы на электроэнергию и мощность будут определяться по методике, предусматривающей компенсацию затрат на строительство в течение 15 лет после начала поставки мощности на оптовый рынок.

Ввод Прегольской ТЭС планируется не позднее 1 апреля 2019 года, а Приморской ТЭС - до 1 июля 2020 года.

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