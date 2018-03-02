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THR: в Голливуде появилась "золотая" статуя Вайнштейна за несколько дней до "Оскара"

Общество
2 марта, 1:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, марта. /ТАСС

Одним из авторов скульптуры стал Джошуа Монро, создавший в 2016 году статую обнаженного Дональда Трампа

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ТАСС, 2 марта. Окрашенная в золотой цвет статуя сидящего в халате на кровати режиссера Харви Вайнштейна появилась в Голливуде за несколько дней до начала церемонии вручения кинопремии "Оскар". Об этом в четверг сообщил журнал The Hollywood Reporter.

"Образ сидящего на постели Вайнштейна олицетворяет методы, которые используются в Голливуде этими могущественными людьми. У них есть деньги и власть, чтобы раздавать роли, и они используют это для собственного сексуального удовлетворения, и нет способа лучше, чем делать это с помощью кастингов", - заявил журналу один из авторов скульптуры Джошуа "Джинджер" Монро.

В августе 2016 года Монро уже отметился установкой статуи обнаженного Дональда Трампа в ряде городов на западном побережье США.

В октябре прошлого года газета The New York Times опубликовала по итогам журналистского расследования статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет домогался сотрудниц компаний, где он работал. С тех пор с обвинениями в его адрес выступили более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. Продюсер отрицает обвинения и заявляет, что вступал в интимные отношения только по взаимному согласию.

90-я церемония вручения "Оскаров" состоится 4 марта в театре Dolby в Лос-Анджелесе. Трансляцию будет вести телекомпания ABC. Ведущим церемонии второй раз подряд станет известный американский комик Джимми Киммел.

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