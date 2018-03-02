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Голодец назвала недопустимой дискриминацию на рынке труда по полу и возрасту

Общество
2 марта, 13:01 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2, марта. /ТАСС

На открытии Санкт-Петербургского международного форума труда вице-премьер призвала обеспечить "равенство поколений"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Рынок труда должен быть доступен вне зависимости от пола, возраста и социального положения человека, заявила в пятницу вице-премьер Ольга Голодец на открытии Санкт-Петербургского международного форума труда.

"Сегодня по-новому встает вопрос о доступе на рынок [труда]. И гендерные вопросы, отдельно стоит вопрос "поколенческого" доступа. Сегодня в связи с тем, что технологии развиваются очень быстро, лишними на рынке труда внезапно оказываются целые поколения. И это не всегда поколения пенсионного и предпенсионного возраста. Не секрет, когда в школах начинают говорить, нам не нужны 50-летние педагоги, нам нужны [преподаватели в возрасте] 25-30 лет, потому что они лучше владеют компьютерными программами. Мы должны обеспечить равенство поколений, солидарность поколений", - сказала она.

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Голодец добавила, что сегодня только 26% инвалидов трудоустроены, а хотели бы работать 75%. Работодатели не пользуются теми средствами, которые предоставляет государство при трудоустройстве инвалидов, по мнению Голодец. 

Санкт-Петербургский международный форум труда во второй раз организуют правительство города и Санкт-Петербургский государственный университет при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ. Форум призван стать крупнейшей в стране площадкой для обсуждения вопросов, связанных с развитием человеческого капитала, и содействовать созданию комплексной Стратегии развития человеческого капитала РФ. По оценке организаторов, в этом году в мероприятии принимают участие около 5 тыс. специалистов из 50 стран.

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