Ученые из России и Польши презентовали в Варшаве совместное пособие для учителей истории

ВАРШАВА, 2 марта. /ТАСС/. Два тома пособия для учителей истории, итог совместного труда ученых России и Польши, были представлены в пятницу в польском министерстве иностранных дел.

Пособия изданы в Польше в рамках российско-польского образовательного проекта "Россия и Польша: преодоление исторических стереотипов", который реализуется с 2012 года Институтом всеобщей истории Российской академии наук и Институтом Центральной и Восточной Европы в городе Люблин.

Первый том освещает российско-польские отношения XIV - XVIII веках, а второй - конца XVIII - начала XX века. Книги изданы как на польском, так и на русском языках. Сообщается, что представляя согласованное специалистами двух стран видение общего прошлого, пособие призвано формировать у учащихся средних школ понимание сложных исторических вопросов.

Как отметило в своем заявлении МИД Польши, публикация пособий "представляет собой подтверждение возможности конструктивного сотрудничества двух стран в сложный исторический период". "Идея проекта заключается в том, чтобы поляки и россияне вместе, в духе сотрудничества, смотрели на историю своих взаимных контактов и пытались понять точку зрения другой стороны", - подчеркнули в польском внешнеполитическом ведомстве.