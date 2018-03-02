Аномальные холода установились в более чем 30 регионах России

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 марта. /ТАСС/. МЧС принимает все необходимые меры для оказания водителям помощи на дорогах в связи с аномальными холодами, которые установились в более чем 30 регионах России. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков на совместном заседании рабочей группы правительственной комиссии РФ по чрезвычайным ситуациям и комиссии по чрезвычайным ситуациям Ярославской области.

"В 31 регионе Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов отмечаются аномально низкие температуры воздуха, несмотря на то, что пришла календарная весна. Прогноз по многим регионам неблагоприятный", - сказал он. По словам Пучкова, для оказания помощи водителям на федеральных трассах и дорогах регионального значения развернуты как стационарные, так и мобильные пункты обогрева. Также дежурит мобильная техника и техника высокой проходимости.

"Оказание помощи водителям - это важная часть нашей работы, - отметил Пучков. - Все службы должны работать с учетом прогноза. Заблаговременно должны быть развернуты пункты обогрева, мобильные группы технической поддержки должны курсировать по дорогам и в случае необходимости оказывать автомобилистам всю необходимую помощь".

Пучков попросил ГИБДД в период аномальных холодов упростить оформление всех документов на местах аварий.

В Ярославской области он проверил работу одного из пунктов обогрева, где водители могут отдохнуть. Для них предусмотрены и запасы топлива. Пучков также проверил готовность сил и средств Ярославской области к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. Особое внимание он уделил технической оснащенности.

Министру показали мобильную спасательную технику, которая была произведена на предприятиях в регионе. "Этот проект был запущен давно. А сегодня ярославская пожарно-спасательная техника поступает на оснащение во все регионы страны", - сказал глава МЧС, добавив, что линейка этой техники должна расширяться.