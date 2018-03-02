Глава Роструда призвал службы занятости использовать возможности интернета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Службы занятости должны использовать возможности интернета, в том числе интернет-базу вакансий "Работа в России", а не работать "по старинке", заявил глава Роструда Всеволод Вуколов в пятницу на Санкт-Петербургском международном форуме труда.

"У нас есть портал "Работа в России", и там много инструментов, большой объем информации, которые можно использовать в практической деятельности <...> Но службы занятости не используют его как инструмент и тоже работают по старинке. Наша задача сегодня - используя те инструменты, которые у нас сегодня есть, создавать новую среду", - заявил Вуколов.

Санкт-Петербургский международный форум труда организован правительством города и Санкт-Петербургским госуниверситетом при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ. Форум призван содействовать созданию комплексной Стратегии развития человеческого капитала РФ. По оценке организаторов, в этом году в мероприятии принимают участие около 5 тысяч специалистов из 50 стран.