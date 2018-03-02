Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.03:
$ 56.66
€ 69.47
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Число безработных в Дагестане снизилось до 25 тыс. человек в 2017 году

Общество
2 марта, 13:31 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 2, марта. /ТАСС

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил позитивные изменения на рынке труда на Северном Кавказе

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАХАЧКАЛА, 2 марта. /ТАСС/. Количество безработных в Дагестане по итогам 2017 года снизилось на 2 тыс. человек - с 27 тыс. до 25 тыс. человек. Об этом сообщил в пятницу временно исполняющий обязанности министра труда и социального развития республики Расул Ибрагимов.

"В сфере занятости населения за 2017 год удалось сократить численность безработных граждан с 27 тыс. до 25 тыс. человек, а уровень безработицы снизить до 1,9% рабочей силы", - сказал он на расширенном заседании коллегии минтруда Дагестана в Махачкале.

По словам Ибрагимова, по результатам рейтинга достижения уровня качества и доступности госуслуг, проведенного Минтрудом РФ, Дагестан занял первое место по показателю "доля трудоустроенных выпускников образовательных организаций в общей численности выпускников, обратившихся за содействием в трудоустройстве".

"Кроме того, Республика Дагестан заняла второе место по показателю "доля трудоустроенных граждан в возрасте 16-29 лет в общей численности граждан данной категории, обратившихся в службу занятости," и третье место по показателю "доля численности нашедших работу при содействии органов службы занятости граждан в численности граждан, ищущих работу", - добавил врио министра.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в Грозном отметил позитивные изменения на рынке труда на Северном Кавказе, однако подчеркнул, что безработица в округе остается вдвое выше среднероссийской. По его словам, за последние годы зарегистрированная безработица в СКФО снизилась втрое - с 500 тыс. до 135 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Дагестан
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД: для делегации США стало сюрпризом указание не участвовать во встрече с РФ в Женеве
2
Как мир отреагировал на послание Путина Федеральному собранию
3
Памфилова назвала недопустимым высказывание ведущего Первого канала о Собчак на дебатах
4
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
5
В Пентагоне заявили, что не удивлены заявлениями президента России о ракетном вооружении
6
МИД сделает спецместа на брифингах для прессы США, если Госдеп будет нарушать права СМИ РФ
7
Путин: Россия может использовать ядерное оружие при угрозе существованию страны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама