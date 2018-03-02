Число безработных в Дагестане снизилось до 25 тыс. человек в 2017 году

МАХАЧКАЛА, 2 марта. /ТАСС/. Количество безработных в Дагестане по итогам 2017 года снизилось на 2 тыс. человек - с 27 тыс. до 25 тыс. человек. Об этом сообщил в пятницу временно исполняющий обязанности министра труда и социального развития республики Расул Ибрагимов.

"В сфере занятости населения за 2017 год удалось сократить численность безработных граждан с 27 тыс. до 25 тыс. человек, а уровень безработицы снизить до 1,9% рабочей силы", - сказал он на расширенном заседании коллегии минтруда Дагестана в Махачкале.

По словам Ибрагимова, по результатам рейтинга достижения уровня качества и доступности госуслуг, проведенного Минтрудом РФ, Дагестан занял первое место по показателю "доля трудоустроенных выпускников образовательных организаций в общей численности выпускников, обратившихся за содействием в трудоустройстве".

"Кроме того, Республика Дагестан заняла второе место по показателю "доля трудоустроенных граждан в возрасте 16-29 лет в общей численности граждан данной категории, обратившихся в службу занятости," и третье место по показателю "доля численности нашедших работу при содействии органов службы занятости граждан в численности граждан, ищущих работу", - добавил врио министра.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в Грозном отметил позитивные изменения на рынке труда на Северном Кавказе, однако подчеркнул, что безработица в округе остается вдвое выше среднероссийской. По его словам, за последние годы зарегистрированная безработица в СКФО снизилась втрое - с 500 тыс. до 135 тыс. человек.