Опрос: большинство сотрудников парка Disneyland в США едва сводят концы с концами

ВАШИНГТОН, 2 марта. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Большая часть сотрудников одного из самых популярных в мире парков развлечений - Disneyland в штате Калифорния - получают настолько низкую зарплату, что им едва хватает ее для оплаты аренды жилья и пропитания. Таковы результаты опроса среди 5 тыс. сотрудников парка развлечений. Всего там работают порядка 30 тыс. человек, из которых 17 тыс. состоят в профсоюзе работников парка.

Исследование под названием Working for the Mouse ("Работая на Мауса"; имеется в виду популярный диснеевский персонаж Микки Маус) было проведено Оксидентал-колледжем и организацией "Экономический круглый стол". По его итогам выяснилось, что почти три четверти служащих (73%), работающих на полную ставку и частично занятых в Disneyland, не зарабатывают достаточно денег, чтобы удовлетворять базовые потребности.

"Компания The Walt Disney позиционирует Disneyland как "счастливейшее место на Земле", однако для большинства из порядка 30 тыс. занятых там людей, это отнюдь не счастливейшее место работы", - пишут авторы исследования. Согласно их данным, около одной десятой сотрудников парка официально числились бездомными в течение последних двух лет - то есть не имели официального зарегистрированного места проживания. Кроме того, 56% опрошенных в той или иной степени опасаются, что их вскоре могут выселить с нынешнего места прописки.

Заметная часть работников Disneyland также имеет проблемы с приобретением еды, а 68% респондентов признались, что у них нет возможности покупать здоровую и полезную еду. Больше половины опрошенных сообщили, что им приходится есть меньше или пропускать приемы пищи из-за нехватки средств.

Индексация зарплаты

Как отмечают специалисты, речь идет, прежде всего, о том, что сотрудникам парка практически не индексируют зарплату с учетом инфляции и среднего роста цен на аренду жилья и продукты. Статистика показывает, что зарплата работников Disneyland обесценилась на 15% с 2000 года. Вместе с тем несмотря на то, что 83% сотрудников парка считают, что их труд не оплачивается по достоинству, 79% респондентов заявили, что "гордятся работой, которую они выполняют в Disneyland.

В администрации парка посчитали данные означенного исследования некорректными и ангажированными. "Результаты намеренно искажены и не отражают то, что думает о компании подавляющее большинство из 30 тыс. сотрудников", - приводит газета New York Post слова официального представителя Disneyland Лизы Хайнес. "Мы признаем, что у многих людей в Южной Калифорнии существуют социально-экономические проблемы, однако мы гордимся нашим опытом как работодателя", - добавила она.

Примечательно, что исследование было проведено в преддверии голосования, которое планируют инициировать профсоюзы работников города Анахайм, в котором расположен парк развлечений. Их члены хотят добиться повышения уровня заработной платы до $18 в час. Следует отметить, что у порядка 80% опрошенных в рамках упомянутого исследования зарплата составляет менее $12 в час.

История Disneyland

Первый Disneyland, воссоздающий мир сказок и мультфильмов, созданных компанией американского мультипликатора Уолта Диснея, был открыт 17 июля 1955 года в городе Анахайм (штат Калифорния). В 1971 году его аналог - DisneyWorld появился в штате Флорида.

Disneyland занимает относительно небольшую для аналогичных тематических парков площадь в размере около 0,35 кв. км, однако является одним из самых популярных в мире. Ежедневно его посещают в среднем около 44 тыс. человек. Как отмечает CNBC, период рождественских и новогодних праздников традиционно является для парка самым загруженным в году.