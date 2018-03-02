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Роструд реализует пилотный проект по подготовке высококлассных строителей в СКФО

Общество
2 марта, 13:52 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2, марта. /ТАСС

Глава Федеральной службы по труду и занятости отметил, что связанные с обучением и с применением новых программ вопросы становятся стратегическим во всех отраслях

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Роструд реализует пилотный проект в Северо-Кавказском федеральном округе по подготовке высококлассных специалистов в сферах сервиса и строительства. Об этом рассказал в пятницу глава надзорного ведомства Всеволод Вуколов на Санкт-Петербургском международном форуме труда.

"Вопросы, связанные с обучением и с применением новых программ, становятся сегодня стратегическими во всех отраслях, мы все это очень чувствуем сегодня. Мы пытаемся сегодня переобучить определенное количество граждан именно в узких отраслях. В СКФО мы выбрали сервисный кластер и строительство. Мы хотим привлечь крупные московские структуры, структуры РСПП для того, чтобы были новые программы, чтобы были преподаватели высокого класса, чтобы организовать видеоэкзамены и чтобы мы на выходе получили высококлассного специалиста, который может работать как в СКФО, так и в других регионах РФ", - сказал он.

Санкт-Петербургский Международный форум труда во второй раз организуют правительство Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургский государственный университет при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ. Форум призван стать крупнейшей в стране площадкой для обсуждения вопросов, связанных с развитием человеческого капитала, и содействовать созданию комплексной Стратегии развития человеческого капитала РФ. По оценке организаторов, в этом году в мероприятии принимают участие около 5 тыс. специалистов из 50 стран.

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