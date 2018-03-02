Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.03:
$ 56.66
€ 69.47
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров: МГИМО сыграет важную роль в становлении форума "Трианонский диалог"

Общество
2 марта, 14:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, марта. /ТАСС

Глава МИД сказал, что вуз является источником кадровых ресурсов и "интеллектуальной подпитки" для ведомства

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) должен уделить особое внимание работе над становлением российско-французского форума гражданских обществ "Трианонский диалог". Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместном заседании Наблюдательного и Попечительского советов МГИМО.

По его словам, как для МИД, так и для других российских министерств и ведомств, которые осуществляют широкие контакты с международными партнерами, МГИМО по-прежнему остается важнейшим источником специалистов-международников. "Разумеется, мы очень ценим значение МГИМО для МИД, других органов государственной власти управления, как источник не только кадровых ресурсов, но и источник интеллектуальной подпитки, надежного партнера по информационно-аналитическому сопровождению проектов и шагов на внешнем политическом направлении", - указал министр.

"Особое внимание надо уделить становлению нового канала российско-французского взаимодействия по линии гражданских обществ - созданного в прошлом году "Трианонского диалога", - отметил глава МИД РФ. - Это было совместное решение президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона во время визита Владимира Владимировича в Версаль прошлым летом. Сопредседателем форума с российской стороны назначен ректор МГИМО Анатолий Торкунов".

Лавров также обратил внимание, что сегодня МГИМО стал уже не просто учебным центром. "Образовательный процесс осуществляется в тесном контакте с такими партнерами, как Совет Европы, ОБСЕ, международные арбитражные ассоциации, - подчеркнул министр. - Здесь активно занимаются переподготовкой как российских, так и зарубежных коллег в сфере новых угроз и вызовов в области информационной безопасности, спортивной дипломатии, спортивного права. Нет нужды говорить, насколько это важно в нынешней ситуации".

Совместное заседание Наблюдательного и Попечительского советов МГИМО состоялось в особняке МИД РФ на Спиридоновке. Кроме главы российского дипведомства, в нем также приняли участие ректор МГИМО Анатолий Торкунов, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, зампредседателя Совета Федерации Ильяс Умаханов, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков, президент "Транснефти" Николай Токарев, а также первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Макрон, Эмманюэль Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович Косачев, Константин Иосифович Пушков, Алексей Константинович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД: для делегации США стало сюрпризом указание не участвовать во встрече с РФ в Женеве
2
Как мир отреагировал на послание Путина Федеральному собранию
3
Памфилова назвала недопустимым высказывание ведущего Первого канала о Собчак на дебатах
4
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
5
В Пентагоне заявили, что не удивлены заявлениями президента России о ракетном вооружении
6
МИД сделает спецместа на брифингах для прессы США, если Госдеп будет нарушать права СМИ РФ
7
Глава "Нафтогаза": компания не обязана выполнять принцип "бери или плати" в 2018 году
Темы дня
Новости партнеров
Реклама