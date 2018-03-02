Лавров: МГИМО сыграет важную роль в становлении форума "Трианонский диалог"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) должен уделить особое внимание работе над становлением российско-французского форума гражданских обществ "Трианонский диалог". Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместном заседании Наблюдательного и Попечительского советов МГИМО.

По его словам, как для МИД, так и для других российских министерств и ведомств, которые осуществляют широкие контакты с международными партнерами, МГИМО по-прежнему остается важнейшим источником специалистов-международников. "Разумеется, мы очень ценим значение МГИМО для МИД, других органов государственной власти управления, как источник не только кадровых ресурсов, но и источник интеллектуальной подпитки, надежного партнера по информационно-аналитическому сопровождению проектов и шагов на внешнем политическом направлении", - указал министр.

"Особое внимание надо уделить становлению нового канала российско-французского взаимодействия по линии гражданских обществ - созданного в прошлом году "Трианонского диалога", - отметил глава МИД РФ. - Это было совместное решение президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона во время визита Владимира Владимировича в Версаль прошлым летом. Сопредседателем форума с российской стороны назначен ректор МГИМО Анатолий Торкунов".

Лавров также обратил внимание, что сегодня МГИМО стал уже не просто учебным центром. "Образовательный процесс осуществляется в тесном контакте с такими партнерами, как Совет Европы, ОБСЕ, международные арбитражные ассоциации, - подчеркнул министр. - Здесь активно занимаются переподготовкой как российских, так и зарубежных коллег в сфере новых угроз и вызовов в области информационной безопасности, спортивной дипломатии, спортивного права. Нет нужды говорить, насколько это важно в нынешней ситуации".

Совместное заседание Наблюдательного и Попечительского советов МГИМО состоялось в особняке МИД РФ на Спиридоновке. Кроме главы российского дипведомства, в нем также приняли участие ректор МГИМО Анатолий Торкунов, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, зампредседателя Совета Федерации Ильяс Умаханов, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков, президент "Транснефти" Николай Токарев, а также первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.