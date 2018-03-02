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В Южно-Сахалинске возобновили подачу электроснабжения

Общество
2 марта, 14:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, марта. /ТАСС

Энергетики отмечают, что причиной аварии стал снежный циклон

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МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Специалисты восстановили электроснабжение жилых домов Южно-Сахалинске, где из-за снежного циклона остались без света около 9 тыс. человек, сообщила в пятницу пресс-служба ПАО "Сахалинэнерго".

"Восстановлено электроснабжение в Южно-Сахалинске и городе Углегорске, нарушенное мощным снежным циклоном. <…> В настоящее время завершаются ремонтные работы на одной из улиц Новоалександровска и в селе Ключи областного центра", - говорится в сообщении.

По данным региональных властей, ранее дома около 9 тыс. человек остались без энергоснабжения в Южно-Сахалинске.

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По данным компании, сместившаяся в центральные районы острова метель вызвала новые повреждения линий электропередачи. Частично нарушено электроснабжение сел Урожайное и Новоселово. На время восстановительных работ социально-значимые объекты (котельные и насосные станции) обеспечиваются электроэнергией от дизель-генераторов. Ремонтные работы на ЛЭП, в которых в настоящее время задействовано четыре бригады и четыре единицы техники, осложняются сильным ветром, снегом и занесенными дорогами.

"Возобновить электроснабжение планируется завтра, после того, как будет открыт проезд к данным населенным пунктам. В целом в результате циклона было отключено более 50 линий электропередачи среднего класса напряжения. В течение сегодняшнего дня работа более 40 из них была восстановлена. В "Сахалинэнерго" сформированы дополнительные ремонтные бригады и техника, которые, при необходимости, сразу приступят к работе, если возникнут новые повреждения ЛЭП", - отметили в компании.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды Сахалин оказался в транспортной блокаде. В аэропорту Южно-Сахалинск задержаны и отменены несколько рейсов. Ограничено движение на нескольких участках автодорог, закрыто движение пассажирских автобусов, пригородных поездов, а также поездов дальнего следования. Приостановлена работа паромов на переправе Ванино (Хабаровский край) - Холмск (Сахалин). В Южно-Сахалинске введен режим ЧС.

О циклоне

Мощный циклон из Китая в ночь на 2 марта подошел к югу Сахалина. В области объявлено штормовое предупреждение. Синоптик Сахгидромета Лидия Михайлова ранее сообщила ТАСС, что сейчас циклон находится в южной части Охотского моря. В областном центре порывы ветра достигают 25 м/с, температура - минус 11 градусов.

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