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Число желающих проголосовать по месту пребывания в КЧР выросло почти вдвое

Общество
2 марта, 14:29 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 2, марта. /ТАСС

По данным избирательной комиссии КЧР, общая численность избирателей составила более 301,1 тыс. человек

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ЧЕРКЕССК, 2 марта. /ТАСС/. Число жителей Карачаево-Черкесии, изъявивших желание проголосовать на президентских выборах 18 марта по месту пребывания, а не по месту регистрации, за последние четыре дня увеличилось почти вдвое - до 1788 человек, сообщили в пятницу ТАСС в избиркоме республики.

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"На 26 февраля соответствующие заявления подали более 990, а по данным на 1 марта, число жителей КЧР, изъявивших желание голосовать по месту пребывания, - 1778 человек. Большой поток обращений, как и прогнозировалось, поступает в участковые избирательные комиссии, которые начали принимать такие заявления с 25 февраля и куда уже обратился 681 избиратель", - сказали в избиркоме.

По словам собеседника агентства, с 31 января в территориальные избирательные комиссии Карачаево-Черкесии обратились 488 жителей республики, в многофункциональные центры (МФЦ) региона - 290. Еще более 300 заявлений подано через единый портал государственных услуг.

Выборы президента России пройдут 18 марта. В день голосования в регионе будет работать 251 избирательный участок, два из них временные. По данным избирательной комиссии КЧР, на 1 января общая численность избирателей составила более 301,1 тыс. человек. Более 3 тыс. жителей республики в этом году будут голосовать впервые.

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