Путин поделился с ОНФ мнением о работе СМИ и перспективах военных разработок

КАЛИНИНГРАД, 2 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин принял участие в медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Правда и справедливость". Глава государства за почти двухчасовую сессию вопросов и ответов рассказал о своем отношении к работе СМИ, об инициативах в социальной сфере, новейших разработках в области вооружений, а также поделился взглядами по другим проблемам, которые поднимали региональные журналисты.

Представители СМИ не могли остаться в стороне от вопросов работы прессы. Отвечая на прозвучавшие выступления, Путин, в частности, согласился с тем, что в стране нужно создать закрепленный в законе инструмент взаимодействия власти и СМИ. "Наверное, все там детально не пропишешь, но какие-то принципы должны быть сформулированы, - признал он. - Надо просто подумать, как это аккуратно сделать, чтобы не перестараться".

Путин не согласился с аналогией сегодняшнего дня и советских времен в отношениях власти и СМИ. Он напомнил, что тогда и власть, и СМИ находились в одних руках, а сегодня пресса "максимально деполитизирована". "Сегодня та же "Единая Россия" имеет "контрольный пакет", но если ситуация будет как-то меняться и если "Единая Россия" не сможет доказать свое лидерство, будет по-другому, - предупредил он. - Мы должны это иметь в виду, и сама "Единая Россия" должна иметь в виду".

Президент подтвердил свое согласие с звучавшим ранее предложением ввести почетное звание для журналистов. "Мы эту инициативу доведем до логического завершения и будем практиковать присвоение этих почетных званий", - заверил он.

Путин также обещал подумать, как помочь детским СМИ. "Ответ обычно один и тот же: для того, чтобы нормально телеканал функционировал, нужна рекламная деятельность, а на детских каналах никакой рекламы кроме подгузников вроде бы нет и не приносит никакого дохода, а все остальное должно делаться за счет прямого бюджетного финансирования, а этого бюджетного финансирования не хватает", - описал существующую ситуацию Путин. Однако сам он уверен, что детские СМИ - "это то, на что должно хватать [денег]". "Мы подумаем, мы не бросим этот вопрос", - пообещал глава государства.

С идеей же присваивать репортерам, работающим в горячих точках, статус участника боевых действий, глава государства не согласился. "Участник боевых действий - это человек, который с оружием в руках добивается того, что он считает справедливым, - пояснил он. - Журналист не участвует в боевых действиях, он освещает эти боевые действия". При этом президент признал, что журналисты зачастую рискуют не меньше, чем военные.

По следам послания президента

Интерес участников форума вызвали обнародованные в четверг президентом данные о новейших вооружениях, которые созданы в России. Путин отметил, что эти разработки могут быть со временем применены и в гражданских отраслях.

Президент подчеркнул, что за этими военными новинками стоит огромный работающий комплекс научных и образовательных учреждений, современных производственных мощностей и т. д. "И это вселяет в нас надежду на то, что… все это может быть использовано и применено и в гражданских отраслях производства, - сказал президент РФ. - Конечно, нужно этого добиваться, мы к этому будем идти".

Путин напомнил о представленных им в послании парламенту ракетных комплексах и подводном аппарате, которые используют современные атомные энергоустановки. "Это стало возможным после того как появились современные материалы, - сказал президент. - И в других странах, мы знаем, тоже пытались это сделать, судя по всему пока не получается в силу различных причин". "А у нас получилось, значит материалы есть: ну конечно их можно использовать!" - заключил глава государства.

Сказал глава государства и о наработках с использованием лазера. Президент отметил, что о новом лазерном оружии он упомянул в послании Федеральному собранию 1 марта "так, по-тихому, в конце". "Но это знаете - ну фантастика! "Гиперболоид инженера Гарина", - отметил Путин.

Здравоохранение и образование

Не меньший интерес журналисты проявили и к социальной части послания Путина, в частности, к вопросам совершенствования оказания медицинской помощи. "Уже вчера (в четверг) правительство приняло решение о дополнительном финансировании этого вопроса, причем по нескольким направления", - сказал Путин. Он уточнил, что "дополнительно в 2018 году выделено около 1,3 млрд рублей на создание фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов на селе".

Кроме того, по словам президента, "выделено 2,5 млрд рублей дополнительно для создания передвижных медицинских пунктов - на закупку транспорта, на приобретение соответствующего оборудования". "Выделены дополнительные средства на подготовку кадров", - добавил глава государства. Кроме того, принято решение и о выделении на 2018 год дополнительных 10 млрд рублей на переоснащение детских поликлиник.

"Работа начнется прямо сейчас", - пообещал Путин.

Разговор касался и подготовки специалистов. Президент высказался за создание в России прозрачной системы социальных лифтов для формирования кадрового резерва. "Он [процесс формирования кадрового резерва] должен быть широким, неполитизированным, он должен быть максимально разбюрокраченным", - заявил он. "Очень важно, чтобы это было не "позвоночное право", как в СССР, чтобы отбирали не по звонку, а по личным и деловым качествам", - подчеркнул глава государства.

Путин рассказал, что встречался с победителями конкурса "Лидеры России" и считает их талантливыми. "Я знаю, что некоторых [из них] уже намерены пригласить, в том числе на очень высокие позиции и в правительств, и в региональные структуры, в наши крупнейшие компании", - добавил он.

Президент также не исключил, что предложенная им в послании программа "Билет в будущее" может быть расширена в 2019 году в случае ее успеха среди школьников. Путин напомнил, что на нее в 2018 году будет выделен 1 млрд рублей, и стажировку смогут пройти порядка 100 тысяч школьников.