Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.03:
$ 56.66
€ 69.47
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин поделился с ОНФ мнением о работе СМИ и перспективах военных разработок

Общество
2 марта, 21:41 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 2, марта. /ТАСС

Глава государства почти два часа отвечал на вопросы региональных журналистов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании V Медиафорума региональных и местных СМИ "Правда и справедливость" Общероссийского народного фронта

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании V Медиафорума региональных и местных СМИ "Правда и справедливость" Общероссийского народного фронта

© Виталий Невар/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 2 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин принял участие в медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Правда и справедливость". Глава государства за почти двухчасовую сессию вопросов и ответов рассказал о своем отношении к работе СМИ, об инициативах в социальной сфере, новейших разработках в области вооружений, а также поделился взглядами по другим проблемам, которые поднимали региональные журналисты.

Представители СМИ не могли остаться в стороне от вопросов работы прессы. Отвечая на прозвучавшие выступления, Путин, в частности, согласился с тем, что в стране нужно создать закрепленный в законе инструмент взаимодействия власти и СМИ. "Наверное, все там детально не пропишешь, но какие-то принципы должны быть сформулированы, - признал он. - Надо просто подумать, как это аккуратно сделать, чтобы не перестараться".

Смотрите также
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ

О чем говорил Владимир Путин в послании Федеральному собранию

Путин не согласился с аналогией сегодняшнего дня и советских времен в отношениях власти и СМИ. Он напомнил, что тогда и власть, и СМИ находились в одних руках, а сегодня пресса "максимально деполитизирована". "Сегодня та же "Единая Россия" имеет "контрольный пакет", но если ситуация будет как-то меняться и если "Единая Россия" не сможет доказать свое лидерство, будет по-другому, - предупредил он. - Мы должны это иметь в виду, и сама "Единая Россия" должна иметь в виду".

Президент подтвердил свое согласие с звучавшим ранее предложением ввести почетное звание для журналистов. "Мы эту инициативу доведем до логического завершения и будем практиковать присвоение этих почетных званий", - заверил он.

Путин также обещал подумать, как помочь детским СМИ. "Ответ обычно один и тот же: для того, чтобы нормально телеканал функционировал, нужна рекламная деятельность, а на детских каналах никакой рекламы кроме подгузников вроде бы нет и не приносит никакого дохода, а все остальное должно делаться за счет прямого бюджетного финансирования, а этого бюджетного финансирования не хватает", - описал существующую ситуацию Путин. Однако сам он уверен, что детские СМИ - "это то, на что должно хватать [денег]". "Мы подумаем, мы не бросим этот вопрос", - пообещал глава государства.

С идеей же присваивать репортерам, работающим в горячих точках, статус участника боевых действий, глава государства не согласился. "Участник боевых действий - это человек, который с оружием в руках добивается того, что он считает справедливым, - пояснил он. - Журналист не участвует в боевых действиях, он освещает эти боевые действия". При этом президент признал, что журналисты зачастую рискуют не меньше, чем военные.

По следам послания президента

Интерес участников форума вызвали обнародованные в четверг президентом данные о новейших вооружениях, которые созданы в России. Путин отметил, что эти разработки могут быть со временем применены и в гражданских отраслях.

Смотрите также
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ

О каком новом супероружии России рассказал Путин

Президент подчеркнул, что за этими военными новинками стоит огромный работающий комплекс научных и образовательных учреждений, современных производственных мощностей и т. д. "И это вселяет в нас надежду на то, что… все это может быть использовано и применено и в гражданских отраслях производства, - сказал президент РФ. - Конечно, нужно этого добиваться, мы к этому будем идти".

Путин напомнил о представленных им в послании парламенту ракетных комплексах и подводном аппарате, которые используют современные атомные энергоустановки. "Это стало возможным после того как появились современные материалы, - сказал президент. - И в других странах, мы знаем, тоже пытались это сделать, судя по всему пока не получается в силу различных причин". "А у нас получилось, значит материалы есть: ну конечно их можно использовать!" - заключил глава государства.

Сказал глава государства и о наработках с использованием лазера. Президент отметил, что о новом лазерном оружии он упомянул в послании Федеральному собранию 1 марта "так, по-тихому, в конце". "Но это знаете - ну фантастика! "Гиперболоид инженера Гарина", - отметил Путин.

Здравоохранение и образование

Не меньший интерес журналисты проявили и к социальной части послания Путина, в частности, к вопросам совершенствования оказания медицинской помощи. "Уже вчера (в четверг) правительство приняло решение о дополнительном финансировании этого вопроса, причем по нескольким направления", - сказал Путин. Он уточнил, что "дополнительно в 2018 году выделено около 1,3 млрд рублей на создание фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов на селе".

Смотрите также

Путин не поддержал идею присваивать репортерам статус участника боевых действий

Путин пообещал защищать активистов ОНФ, которых преследуют за их расследования

Путин признался, что если бы мог, хотел бы предотвратить распад СССР

Путин рассказал, чем занялся бы, если бы не стал президентом

Кроме того, по словам президента, "выделено 2,5 млрд рублей дополнительно для создания передвижных медицинских пунктов - на закупку транспорта, на приобретение соответствующего оборудования". "Выделены дополнительные средства на подготовку кадров", - добавил глава государства. Кроме того, принято решение и о выделении на 2018 год дополнительных 10 млрд рублей на переоснащение детских поликлиник.

"Работа начнется прямо сейчас", - пообещал Путин.

Разговор касался и подготовки специалистов. Президент высказался за создание в России прозрачной системы социальных лифтов для формирования кадрового резерва. "Он [процесс формирования кадрового резерва] должен быть широким, неполитизированным, он должен быть максимально разбюрокраченным", - заявил он. "Очень важно, чтобы это было не "позвоночное право", как в СССР, чтобы отбирали не по звонку, а по личным и деловым качествам", - подчеркнул глава государства.

Путин рассказал, что встречался с победителями конкурса "Лидеры России" и считает их талантливыми. "Я знаю, что некоторых [из них] уже намерены пригласить, в том числе на очень высокие позиции и в правительств, и в региональные структуры, в наши крупнейшие компании", - добавил он.

Президент также не исключил, что предложенная им в послании программа "Билет в будущее" может быть расширена в 2019 году в случае ее успеха среди школьников. Путин напомнил, что на нее в 2018 году будет выделен 1 млрд рублей, и стажировку смогут пройти порядка 100 тысяч школьников.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2018
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп обсудил с Меркель и Макроном заявления Путина о разработке РФ нового оружия
2
"Нафтогаз" выразил готовность к переговорам с "Газпромом"
3
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
4
МИД: для делегации США стало сюрпризом указание не участвовать во встрече с РФ в Женеве
5
Как мир отреагировал на послание Путина Федеральному собранию
6
NBC: Трамп заявил о введении пошлин на сталь в приступе гнева, не выслушав советников
7
Путин признался, что если бы мог, хотел бы предотвратить распад СССР
Темы дня
Новости партнеров
Реклама