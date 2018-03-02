Два мусоросортировочных комплекса построят в Новгородской области в 2018 году

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 марта. /ТАСС/. Два мусоросортировочных комплекса планируют построить в Новгородской области в 2018 году. Регион попал в список субъектов, которым будет оказана федеральная поддержка в этом направлении, сообщил в пятницу ТАСС министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона Владимир Королев.

В пятницу президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос новгородской журналистки в рамках встречи на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ), подчеркнул, что решение проблемы с мусором требует комплексного подхода. Президент отметил, что нужно выработать целую систему работы с отходами, создавать соответствующие комплексы по раздельному сбору, причем делать это поэтапно.

"Новгородская область в числе 20 регионов России вошла в программу, которая позволяет за счет софинансирования из федерального бюджета решить вопрос по строительству двух сортировочных комплексов. У нас была разработана территориальная схема и программа ее реализации, это позволило нам войти в список субъектов, которым будет оказана поддержка, уже заключено соглашение между правительством Новгородской области и Минприроды России", - сказал Королев.

Предварительно принято решение, что мусоросортировочные комплексы будут открыты в Валдайском и Шимском районе.

Более 500 человек приняли участие в V Медиафоруме независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", который ОНФ в этом году проводил в Калининграде с 28 февраля по 2 марта. Программа 1 марта была скорректирована так, чтобы участники смогли послушать и по горячим следам обсудить Послание президента РФ Федеральному собранию. 2 марта Путин встретился с участниками форума.