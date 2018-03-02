Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.03:
$ 56.66
€ 69.47
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Почти 2,6 тыс. авиарейсов отменены в США из-за шторма "Райли"

Общество
2 марта, 21:57 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 2, марта. /ТАСС

Компания FlightAware прогнозирует, что неблагоприятная для полетов ситуация может продлиться вплоть до воскресенья

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Почти 2,6 тыс. авиарейсов были отменены в пятницу в США из-за надвигающегося на Восточное побережье страны шторма "Райли". Об этом сообщила американская компания FlightAware, отслеживающая передвижения воздушных судов.

По ее данным, из-за шквалистого ветра, скорость которого достигает 112 км/час, и сильных осадков авиаперевозчики были вынуждены отменить рейсы в основном в северо-восточных штатах, в частности в аэропортах Нью-Йорка, Нью-Арка (штат Нью-Джерси), Бостона (штат Массачусетс), Филадельфии (штат Пенсильвания), а также в столичном округе Колумбия.

Кроме того, непогода привела к задержке 1,5 тыс. рейсов, отмечает FlightAware. И такая ситуация может продлиться вплоть до воскресенья.

Многие авиакомпании предоставили пассажирам возможность перебронировать билеты на другие даты или вообще сдать их без выплаты штрафов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп обсудил с Меркель и Макроном заявления Путина о разработке РФ нового оружия
2
"Нафтогаз" выразил готовность к переговорам с "Газпромом"
3
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
4
МИД: для делегации США стало сюрпризом указание не участвовать во встрече с РФ в Женеве
5
Как мир отреагировал на послание Путина Федеральному собранию
6
NBC: Трамп заявил о введении пошлин на сталь в приступе гнева, не выслушав советников
7
Путин признался, что если бы мог, хотел бы предотвратить распад СССР
Темы дня
Новости партнеров
Реклама