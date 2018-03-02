Почти 2,6 тыс. авиарейсов отменены в США из-за шторма "Райли"

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Почти 2,6 тыс. авиарейсов были отменены в пятницу в США из-за надвигающегося на Восточное побережье страны шторма "Райли". Об этом сообщила американская компания FlightAware, отслеживающая передвижения воздушных судов.

По ее данным, из-за шквалистого ветра, скорость которого достигает 112 км/час, и сильных осадков авиаперевозчики были вынуждены отменить рейсы в основном в северо-восточных штатах, в частности в аэропортах Нью-Йорка, Нью-Арка (штат Нью-Джерси), Бостона (штат Массачусетс), Филадельфии (штат Пенсильвания), а также в столичном округе Колумбия.

Кроме того, непогода привела к задержке 1,5 тыс. рейсов, отмечает FlightAware. И такая ситуация может продлиться вплоть до воскресенья.

Многие авиакомпании предоставили пассажирам возможность перебронировать билеты на другие даты или вообще сдать их без выплаты штрафов.