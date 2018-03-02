Школа многодетных мам Росатома открылась в Пензенской области

ПЕНЗА, 2 марта. /ТАСС/. Проект "Школа многодетных мам", созданный при поддержке Росатома для обмена лучшими практиками в области поддержки многодетных семей, был запущен в пятницу в городе Заречном Пензенской области. Об этом сообщила в пятницу уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в ходе рабочей поездки в Пензенскую область.

Ожидается, что проект объединит многодетные семьи из закрытых городов для совместного обсуждения ими проблем и взаимодействия с властями региона.

"Мы сегодня в Заречном открыли Школу многодетных мам Росатома", - сказала Кузнецова на встрече с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым.

В пятницу на базе производственного объединения "Старт", которое входит в структуру Росатома и является градообразующим предприятием Заречного, прошло первое заседание школы, в котором приняли участие более 100 многодетных мам из 10 городов.

"Темы, которые озвучили сегодня мамы, были характерны не только для закрытых городов, не только для тех, кто является сотрудниками госкорпорации "Ростех". Это касается и многих семей в России. Я предложила те площадки, которые есть сегодня, чтобы голос многодетных мам, который прозвучал сегодня в Заречном, был слышен", - сказала Кузнецова журналистам по завершении круглого стола.

По ее словам, на открытии проекта прозвучал ряд вопросов, которые требуют участия федеральных властей. "Например, возвращение удостоверения многодетных, чтобы оно выдавалось не только маме, но и папе. Прозвучали вопросы и по выплате алиментов, по предоставлению земельных участков, ряд тем, которые требуют федерального решения, обсуждения и вмешательства", - отметила Кузнецова. Ожидается, что вслед за Заречным такие встречи пройдут и в других закрытых городах.