Кадыров: отель в Чечне, где разместят сборную Египта на время ЧМ, почти готов к открытию

ГРОЗНЫЙ, 2 марта. /ТАСС/. Десятиэтажная гостиница The Local в Грозном, которую выбрала для размещения сборная Египта по футболу, практически готова к открытию. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети Mylistory по итогам визита на строительную площадку.

"В Грозном завершается строительство одного из лучших на юге России отелей. Десятиэтажная гостиница The Local рассчитана на 120 комфортабельных номеров. Пятизвездочный отель практически готов к открытию, строители заканчивают внутреннюю отделку, идет монтаж и наладка оборудования, к концу марта он распахнет свои двери перед первыми посетителями", - написал он.

Пятизвездочный гостиничный комплекс строят инвесторы из ОАЭ. Гостиничный комплекс также включает ресторан, парковку на 500 мест, крытый бассейн, фитнес-центр, теннисный корт, несколько конференц-залов и торговый центр. Гостиница расположена рядом с футбольным стадионом "Ахмат-Арена".

Глава республики также побывал на месте строительства нового жилого микрорайона, в котором, согласно проекту, должны построить многоквартирные дома, школу, детский сад и другие объекты. "В архитектурный ансамбль этой части города входит также и Международный университет, его открытие запланировано на 2019 год", - добавил Кадыров.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.