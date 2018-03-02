Студенты из восьми регионов РФ приняли участие в чемпионате WorldSkills в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 2 марта. /ТАСС/. Студенты 30 колледжей и техникумов из восьми регионов РФ приняли участие во втором региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills), который завершился в пятницу в Калининграде, сообщили ТАСС в региональном министерстве образования.

"Почти 150 студентов 30 средних профессиональных образовательных организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Мурманской и Калининградской областей, Краснодарского края и Татарстана в возрасте от 16 до 22 лет в течение трех дней соревновались по 24 компетенциям", - сказала представитель министерства.

По ее словам, четыре направления в группе юниоров - "Веб-дизайн", "Флористика", "Дошкольное воспитание" и "Преподавание в младших классах" - включили в программу чемпионата впервые.

В ходе чемпионата определили около 80 победителей и призеров во всех компетенциях: по обработке янтаря, предпринимательству, геодезии, веб-разработке, парикмахерскому искусству, поварскому делу, холодильной технике и системам кондиционирования, ветеринарии, ландшафтному дизайну и другим направлениям.

Организаторы регионального чемпионата WorldSkills планируют уже на следующем турнире расширить количество компетенций, чтобы каждый участник мог проявить "свои профессиональные таланты в максимальной мере".

WorldSkills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа инженерно-технических и рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства как в каждой стране, так и во всем мире в целом. Ключевая миссия WorldSkills - развитие профессиональных компетенций, повышение престижа высококвалифицированных кадров, демонстрация важности компетенций для экономического роста и личного успеха.