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Эксперты ОНФ разработают меры по предотвращению необоснованного отказа в аккредитации СМИ

Общество
2 марта, 23:35 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 2, марта. /ТАСС

Типовые правила аккредитации должны быть разработаны на федеральном уровне, подчеркнула депутат Госдумы Наталья Костенко

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КАЛИНИНГРАД, 2 марта. /ТАСС/. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) приступят к разработке мер, которые позволят исключить случаи необоснованного отказа в аккредитации журналистов в государственных и муниципальных органах власти. Об этом сообщила в пятницу прессе руководитель Центра правовой поддержки журналистов, депутат Госдумы Наталья Костенко после пленарного заседания медиафорума ОНФ "Правда и справедливость" в Калининграде с участием президента Владимира Путина.

"Органы власти, создавая препятствия на пути получения аккредитации, не дают журналистам возможность полноценно исполнять свои профессиональные обязанности, а местным жителям - получать в СМИ необходимую информацию о работе чиновников и депутатов. Нам очевидно, что эту проблему надо решать на законодательном уровне", - сказала Костенко.

"Считаем, что необходимо на федеральном уровне разработать типовые правила аккредитации или прописать дополнительные требования к институту аккредитации в законе о СМИ. Работа в этом направлении начнется в ближайшее время", - добавила она.

Комментируя состоявшийся форум, Костенко отметила, что он показал, что президент Путин и журналисты говорят на одном языке. "Форум показал, что региональные и местные СМИ стали полноценным партнером главы государства и ОНФ по решению самых острых проблем страны", - добавила Костенко.

В свою очередь координатор антикоррупционного проекта ОНФ "За честные закупки", депутат Госдумы Антон Гетта отметил, что крайне важной на форуме была тема защиты журналистов от преследований за их профессиональную деятельность. Выступление главы государства послало чиновникам четкий сигнал, что случаи давления на работников СМИ недопустимы, сказал Гетта.

Более 500 человек приняли участие в V Медиафоруме независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", который ОНФ в этом году проводил в Калининграде с 28 февраля по 2 марта. Программа 1 марта была скорректирована так, чтобы участники смогли послушать и по горячим следам обсудить Послание президента РФ Федеральному собранию. 2 марта Путин встретился с участниками форума.

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Персоны
Гетта, Антон Александрович Путин, Владимир Владимирович Костенко, Наталья Васильевна
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